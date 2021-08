El sud del Cap de Creus

Malgrat tractar-se d’una etapa de les més dures del GR-92 de la Costa Brava, val la pena agafar forces i aventurar-se a recórrer el tram del camí de ronda que va de Cadaqués a Roses, situat al sud del Cap de Creus. La ruta, de 21 quilòmetres, que farem a peu en unes 5 hores aproximadament, alterna la part interior del parc nacional del Cap de Creus, amb vistes del mar a la llunyania, amb la part més externa d’aquest paratge, passant a tocar del mar per sobre de penya-segats i baixant a cales amagades, com la paradisíaca Cala Jòncols. La millor època per fer aquest itinerari és a la primavera o la tardor, ja que la ruta presenta importants pujades i baixades, i si fa gaire calor el camí se’ns pot fer molt feixuc.

Travessarem Cadaqués, direcció sud, passarem per davant de la platja Port d’Alguer i seguirem direcció a Platja Llané (veurem un hotel que porta el nom d’aquesta platja). Des d’aquí prendrem un camí que comença a allunyar-se de la costa i s’enfila muntanya amunt. De seguida veurem com aquest camí es converteix en una pista principal, inconfusible, que passa a prop de l’Hotel Rocamar. Si no volem perdre’ns només hem de seguir en tot moment aquesta pista. Però si volem poder escurçar una mica el camí agafant uns dreceres, que formen part del camí antic, i que anirem trobant al llarg de la pista.

Després d’una hora de camí arribem al Pla de la Figura (260 m), situat en un coll des del qual ja veiem la badia de Roses. Aquí el camí es bifurca. Et proposem agafar el camí de l’esquerra, que va més a prop del mar. Potser no està tan ben senyalitzat com el camí de la dreta però és molt intuïtiu i, a més, és impossible perdre’s ja que, al fons, veiem ja la Cala Jòncols, on ens dirigim. Poc abans d’arribar a aquesta encantadora cala de la Costa Brava, encerclada pel Puig de Canadell i el Cap de Norfeu, hem de creuar una riera, on enllacem de nou amb la pista principal que hem deixat abans al Pla de la Figura.

Des de Cala Jòncols al Coll de Norfeu tenim només un quart de camí. Anirem trobant diversos corriols que s’endinsen al Cap de Norfeu, però nosaltres seguirem la pista principal, tot travessant aquest paratge. Des d’aquí anirem a parar a l’altre vessant del sortint de terra per un camí que baixa directe cap el mar. Compte amb aquest tram, ja que el pendent és molt pronunciat.

Ben arran de mar

A partir d’aquí, la nostra ruta ja no se separa més del mar. Encara ens queden tres hores de camí però ens passaran molt ràpid perquè no pararem de descobrir cales amagades entre els alts i impressionants penya-segats de la zona. En aquest tram passarem per Cala Pelosa, on veurem una caseta de guàrdia de l’època de la Guerra Civil, Cala Calitjar, la coneguda Cala Montjoi i Cala Calís, fins arribar al Cap Blanc, abans de Cala Murtra. Aquí el paisatge comença a canviar i veiem, endavant, el massís del Montgrí.

Des de Cala Murtra seguirem el nostre camí arran del mar amb els ulls posats sobre Punta Falconera, on la costa canvia de cop de direcció. Aquest és el principi del Golf de Roses. Deixant enrere diverses construccions militars, el camí de ronda ens porta ara a l’urbanització Almadrava, on retrobem els senyals de civilització. Travessant l’urbanització, baixarem fins a la platja de l’Almadrava, la primera platja de sorra fina que trobem després de passar per una mà de cales petites i rocoses.

Ja es nota que estem a només una hora del nostre destí. Des de l’Almadrava fins a Roses el camí de ronda es troba en perfecte estat i la nostra aventura a través de cales i penya-segats es converteix ara en un agradable passeig per un camí ben arranjat que passa arran del mar. Abans d’arribar a Roses, passarem per la Cala Canyelles Petites, el Far de Roses, la platja dels Palangrers, el port de pescadors i, finalment, la platja de Roses.

Com a altres trams del camí de ronda, per tornar a casa podem deixar diversos cotxes a cada extrem de la ruta -Cadaqués i Roses- o bé podem fer servir el transport públic. Tan a Cadaqués com a Roses tenim la línia d’autobusos Sarfa.

Per lamalla.cat