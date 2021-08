El Festival de Música Antiga dels Pirineus posa punt final a una edició marcada per la Covid-19

El concert d’Ensemble Contrastes a Beget (Camprodon) ha sigut l’encarregat de tancar la desena edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Degut a la situació sanitària causada per la Covid-19, enguany hi ha hagut una forta davallada d’assistents, d’un 41% respecte a l’edició del 2019. Aquesta baixada és el resultat de les restriccions marcades pel Procicat -dirigit pels departaments de Protecció Civil i Salut de la Generalitat de Catalunya-, on especifica que l’aforament permès en espais culturals és del 70 %, provocant una gran disminució de públic en totes les actuacions del festival. Com a conseqüència, el FeMAP fa una aturada en el seu creixement exponencial arribant als 3.234 assistents entre els 48 concerts.

Aquesta reducció de l’aforament a tots els actes culturals ha facilitat l’exhauriment d’entrades en 20 dels concerts realitzats durant els mesos de juliol i agost. Destacar aquelles formacions que han penjat el cartell de complet a totes les seves interpretacions: Stadler Trio ( Sant Joan de les Abadesses, Vilanova de Banat i Salàs de Pallars), Capella de Ministrers (Estamariu i Llanars), Lore Binon i Jurgen Debruyn (Espot i el refugi de Niu de l’Àliga) i Serendipia Ensemble (Beranui a la Torre de Capdella i la Seu d’Urgell).

Des del 2011, el FeMAP ha anat creixent en implicació territorial, oferta i prestigi, i malgrat no ser l’any amb les xifres més altes, aquesta és la línia que es vol seguir treballant els propers anys per continuar fent arribar la música d’alta qualitat al Pirineu. Diverses poblacions ja han manifestat el seu interès per participar a l’onzena edició del festival que tindrà lloc durant l’estiu del 2022.

Enguany, s’ha pogut gaudir de 150 intèrprets de grups i solistes de renom que han actuat a través de 20 agrupacions acostumades a interpretar els seus repertoris en grans sales i auditoris de tot el món. Per aquest motiu, el FeMAP ha tornat a posar en manifest la seva intenció d’acostar la música a tots els habitants del Pirineu que han pogut gaudir d’una excel·lència cultural que tradicionalment només està a l’abast de les grans ciutats.

No únicament s’ha acostat música d’alta qualitat, sinó que el festival ha seguit treballant per combinar els concerts amb patrimoni i turisme, com actes culturals o visites guiades perquè la gent tingues una experiència molt més completa. Un any més també el festival ha tornat a apostar pels packs turístics, on aquells qui ho han desitjat han pogut comprar l’entrada d’un concert i l’allotjament amb un sol clic.

El FeMAP Social, més necessari que mai

Per últim, destacar el gran protagonisme que ha pres aquest any el FeMAP social. Aquesta iniciativa busca facilitar el dret d’accés a la cultura als col·lectius més vulnerables oferint activitats i propostes socioeducatives i lúdiques per garantir la comprensió de la música antiga. Per aconseguir-ho, s’ha apostat per dues línies d’actuacions: una que consisteix a executar un taller previ explicatiu i després l’assistència a un dels concerts programats pel festival perquè les persones puguin entendre i gaudir millor el concert; l’altra consisteix en actuar als propis centres a partir d’un quintet format pel Conservatori de Música.

En aquesta última línia, enguany s’han realitzat 19 concerts repartits en els municipis pirinencs participants, fent palesa la necessitat cultural que tenen les persones en risc d’exclusió social. Aquesta iniciativa es consolida amb una gran implicació de tot el personal resident, com també el personal sanitari i les famílies de les persones ingressades. Tots ells han mostrat un gran interès perquè els diferents col·lectius poguessin gaudir de programació cultural després de la dura situació en què s’han vist abocats per la pandèmia.