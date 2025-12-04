La Seu inicia la reforma de l’edifici de Cal Pensament per a construir-hi 12 habitatges de lloguer assequible per a joves

Aquest dijous han arrencat les obres de reforma de l’edifici d’adequació del llegat de Cal Pensament de la Seu d’Urgell, ubicat entre l’avinguda Pau Claris i passatge de la Missió, per a construir-hi 12 pisos de lloguer assequible per a emancipació de joves. Concretament aquest matí s’ha col·locat una tanca de seguretat al passatge de la Missió per a poder fer compatible les obres i la seguretat dels vianants.
Les obres consistiran en la millora energètica de l’envolupant existent, l’execució de les divisions i revestiments interiors, així com les instal·lacions, per tal de que l’edifici es pugui destinar a habitatge.
Aquest projecte de reforma va ser redactat pels serveis tècnics de HIULS, signat el passat 30 d’agost de 2024, després que l’Ajuntament de la Seu assumís els diferents requeriments fets arribar per part de l’Oficina de Supervisió de Projectes, com el test de les proves de càrrega i el test de formigó, que en projecte aprovat el 5 de juny de 2023 no hi eren, així com per part del Departament de Drets Socials i de l’Agència Catalana d’habitatge de Catalunya.
L’edifici finalitzat tindrà una etiqueta energètica amb qualificació A, és a dir, de màxima eficiència i no utilitzarà combustibles fòssils. En aquest sentit, en la coberta s’hi preveu la instal·lació de 48 panells solars que permetran obtenir gran part de l’energia necessària per al funcionament de l’edifici.
Recordar que l’Ajuntament de la Seu ja va obtenir una subvenció de 267.545,50 euros de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a poder finançar part de les obres de construcció d’aquests 12 pisos de lloguer assequible a l’edifici deixat en llegat en usdefruit per Joan Obiols Cordellana, Juanito de Cal Pensament.