FEDA contribuirà a fer més sostenible la mobilitat de l’organització de la Copa del Món de BTT

Amb l’objectiu d’impulsar la sostenibilitat i especialment en l’àmbit de la mobilitat, FEDA col·laborarà aquest estiu amb l’organització de la Copa del Món de BTT 2022 que es disputarà a Andorra. L’objectiu de la col·laboració, és fer més sostenibles els seus desplaçaments .

Amb la cessió d’una flota de vehicles elèctrics per al trasllat de les persones que fan possible aquest esdeveniment esportiu de país, s’aprofiten recursos ja existents i s’estableixen aliances per a fer camí cap als objectius del desenvolupament sostenible conjuntament.

Els vehicles proporcionats a l’organització per a l’ocasió seran dues furgonetes i un turisme 100% elèctrics que s’utilitzaran per als desplaçaments de l’esdeveniment, l’assistència a participants i col·laboradors.

La Copa del Món de BTT se celebrarà del 12 al 17 de juliol i serà un cap de setmana ple de proves esportives i activitats per als milers d’espectadors que viuran en directe les competicions i els que les seguiran a través dels mitjans.

FEDA fa una ferma aposta per la sostenibilitat, que està present en l’organització de l’esdeveniment en tots els aspectes econòmics, socials i mediambientals. Així, FEDA s’hi ha sumat esperant poder promoure també els valors del compromís per la mobilitat sostenible i la lluita contra el canvi climàtic entre l’audiència i els participants.