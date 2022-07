El Consell General participa a la 29a Sessió anual de l’Assemblea parlamentària de l’OSCE, a Birmingham

La Sessió anual l’Assemblea parlamentària de l’OSCE, que va començar el dia 1 de juliol a Birmingham, ha aprovat una resolució per a modificar el seu Reglament perquè en el cas que un estat membre violi la sobirania i la integritat territorial d’un altre Estat membre se’n puguin impugnar les seves credencials.

La sessió de l’OSCE ha comptat amb representació del Consell General. La Delegació andorrana ha estat integrada per Ferran Costa (Cap de Delegació), Roger Padreny i Sandra Codina.

En aquest cas, la resolució preveu que el president de l’Assemblea nomeni un comitè de credencials que haurà de recomanar a la mesa, si escau, posposar el mandat de dita delegació fins que es produeixin canvis significatius en la política de dit estat membre.

La resolució adoptada, a més, condemna les violacions flagrants dels principis de l’Acta de Hèlsinki i dels drets fonamentals del dret internacional comesos per part del Govern de la Federació russa, dona suport a la sobirania i integritat territorial d’Ucraïna i demana el cessament immediat de les hostilitats.

Els dies 2 i 3 de juliol es va desenvolupar el treball de les tres Comissions permanents analitzant els informes i les propostes de resolució.

La Comissió d’Afers polítics va aprovar una resolució on es condemna la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna i expressa el seu suport al treball de la Comissió d’Investigació Internacional independent amb mandat del Consell de Drets humans de l’ONU i a les actuacions en curs a la Cort Penal Internacional que està investigant presumptes crims de guerra comesos per qualsevol de les parts del conflicte a Ucraïna.

El text demana que s’intensifiquin les iniciatives de mediació i les negociacions orientades a l’obtenció de resultats en el marc de les plataformes de resolució de conflictes existents, demanant a les parts que acabin amb les hostilitats i iniciïn un diàleg per a aconseguir una pau integral i duradora.

La resolució adoptada per la Comissió per la Democràcia, Drets humans i qüestions humanitàries condemna fermament els atacs selectius contra civils com a part de la guerra a Ucraïna, incloses les presumptes massacres comeses a les ciutats de Bucha i Borodyanka, i demana que s’ investiguin plenament els crims de guerra i es faci rendir comptes als responsables.

La resolució referma el dret de les persones a sol·licitar asil i condemna l’augment de les devolucions en calent de sol·licitants d’asil en diferents estats participants com una infracció de la llei i una vulneració dels seus drets humans bàsics.

La resolució aprovada per la Comissió d’Afers econòmics insta als estats participants a promoure el desenvolupament socioeconòmic dins la regió OSCE, promovent, entre d’altres, l’adopció de tecnologies ecològiques, potenciant el creixement econòmic i ambiental encaminats a mitigar els efectes del conflicte i a restablir la pau i la seguretat internacional.

La resolució també demana als estats participants que doblin els esforços per a implementar l’agenda 2030; que reorientin les seves iniciatives cap a la creació d’un model de desenvolupament sostenible, neutre en carboni, i que es tinguin en compte els factors ambientals, econòmics, socials i de salut pública. El text també demana accelerar la transició energètica amb mesures com incrementar i diversificar les fonts d’energia neta i incentivar l’eficiència energètica.

Els dies 4 i 5 les Comissions van aprovar 10 qüestions addicionals, entre elles, una resolució sobre la participació efectiva dels joves cap a societats segures, inclusives i democràtiques impulsada, entre d’ altres, per la Delegació del Consell General. L’objectiu del text és integrar la xarxa de joves parlamentaris formalment dins l’estructura de l’OSCEPA.

El text demana als estats membres que elaborin una estratègia i un pla d’acció intersectorial de l’OSCE a favor de la joventut, es recomana també que elaborin un pla d’acció nacional de joventut a favor de la pau i de la seguretat que atorgui als joves la possibilitat de participar en la resolució de problemes lligats a la pau i a la seguretat.

Paral·lelament va tenir lloc una nova reunió de la xarxa de joves parlamentaris presidida pel conseller general, Roger Padreny, on hi van participar una dotzena de joves parlamentaris menors de 35 anys, així com la Representant especial de joventut de l’OSCEPA, Farah Karimi, i el Secretari General de l’OSCEPA, Roberto Montella. El principal objectiu de la Xarxa de joves és la formalització i la seva integració dins les estructures de l’OSCEPA.

La Delegació del Consell General també ha donat suport a una qüestió addicional per a accelerar la transició cap a l’energia verda.

Durant la sessió plenària també es van presentar els informes de la Presidenta, del Secretari General i dels diferents representants especials i, igualment, s’ha aprovat el pressupost per al proper exercici 2022-2023.

Finalment l’Assemblea ha celebrat eleccions per a renovar els seus càrrecs electes. La presidenta de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE, Margareta Cederfelt (Suècia), ha estat reelegida juntament amb els vicepresidents i els funcionaris del Comitè. Els nous vicepresidents escollits han estat Irene Charalambides (Xipre), Rt. Hon. Mark Pritchard (Regne Unit), Pere Joan Pons (Espanya) i Michael Georg Link (Alemanya).