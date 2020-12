FEDA ajorna o fracciona fins a 785 factures

FEDA ha aplicat fins a 785 ajornaments o fraccionaments de les factures de la llum. Un dels compromisos de la parapública durant pandèmia de la Covid-19 ha estat ajudar les persones i els sectors més afectats. Per aquest motiu, també s’ha suspès qualsevol tall de subministrament per impagament, s’han aplicat descomptes de fins al 100% a les empreses afectades pel tancament durant el primer confinament i s’han creat nous ajuts en les factures per a les empreses afectades a la segona onada. De fet, durant la presentació del balanç del 2020, FEDA ha informat que han destinat 2,4 milions d’euros a descomptes i que 3.540 clients s’han beneficiat de les ajudes.

Durant la presentació, el director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat que amb aquest compromís amb l’entorn també han congelat les tarifes elèctriques per al 2021. A més, la parapública manté tots els projectes i inversions per tal de no aturar la generació d’activitat econòmica i per aquest motiu, preveuen invertir 37 milions d’euros.

Tot i la situació de crisi provocada per la pandèmia, Moles ha declarat que l’impacte que tindrà no serà molt gran i “no hauríem d’estar lluny del que teníem previst”. Moles ha remarcat que com que s’ha venut menys, també s’ha comprat menys. En aquest sentit, fins a la data, la demanda ha estat de 527.592 Mwh, el que significa un descens de gairebé del 10% de la demanda. Aquest descens s’ha produït els mesos d’abril, maig, octubre i novembre, principalment a causa de l’hoteleria i la restauració, amb unes caigudes del 29 i del 14% respectivament. Per contra, el consum domèstic ha augmentat en 6,15%. Per tant, Moles ha matisat que es preveu acabar l’any amb una disminució d’un 10% en la xifra de negoci i també en la despesa.

Pel que fa a la producció nacional, aquest 2020 la central hidroelèctrica de FEDA ha superat el seu rècord històric de producció, arribant als 118 GWh d’energia elèctrica 100% renovable. La producció total d’electricitat nacional s’ha situat en 152.724 Mwh/any, i a causa de la caiguda de la demanda per la Covid-19, amb la producció nacional s’ha pogut abastir el 29% de la demanda total d’electricitat al país.

Projectes renovables

Un dels reptes de la parapública és la transició energètica amb l’objectiu final de reduir les emissions de CO₂. En aquest sentit, des de FEDA tenen dos projectes alineats amb aquesta estratègia que són la construcció d’un parc fotovoltaic i un parc eòlic. Per una banda, el projecte de parc solar a l’ETR de Grau Roig està format per una instal·lació fotovoltaica a la coberta de l’ETR i un parc solar que servirà de prova pilot per valorar el potencial fotovoltaic a Andorra. La producció total prevista amb les dues parts del projecte és de 763 Mwh/ any i Moles ha indicat que a finals del 2021 o inicis del 2022 hauria d’estar enllestit.

Per altra banda, el segon projecte consisteix en un parc eòlic al Pic de Maià, a una zona d’alta muntanya. Fins al moment, ja s’han fet estudis i s’ha instal·lat un màstil de mesuraments eòlics per prendre mesures durant l’any. Els terminis per acabar els estudis són d’un any i mig més dos anys posteriors de construcció. “Apostem per l’energia eòlica perquè n’hi ha tot l’any, és constant i quan n’hi ha més és a l’hivern” quan es té pràcticament el doble de demanda que durant la resta de l’any, ha comentat Moles. De fet, gràcies a aquests dos projectes renovables, en poc més de 3 anys, es podrà incrementar a producció nacional en un 40%, que farà augmentar el percentatge de cobertura de la demanda acostar-se a l’objectiu fixa’t a la Litecc (Llei d’impuls de la transició energètica i el canvi climàtic).

Sobre les inversions de cara al 2021, Moles ha detallat que més d’un milió d’euros aniran destinats als projectes renovables, al voltant de 15 milions es destinaran a la subestació de la Massana i a la línia d’alta tensió, i finalment, una altra part de les inversions aniran pels treballs de cogeneració i de la instal·lació de la xarxa de calor d’Andorra la Vella, que actualment ja disposa de tres clients.