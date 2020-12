Andorra recupera la mobilitat amb l’Alt Urgell enmig de la confusió sobre l’arribada de turistes

Aquest dilluns s’ha restablert la mobilitat entre Andorra i l’Alt Urgell, un moment que molts esperaven per retrobar-se amb familiars, anar a segones residències o comprar loteria. Atenció perquè no es pot viatjar a la resta de Catalunya fins dimecres a les portes de Nadal.

Entre les persones que s’han desplaçat en aquest primer dia d’assimilació entre els dos territoris hi ha motius de tot tipus per a la mobilitat. Des qui baixa per alimentar els seus cavalls, cosa que abans no podia fer, o qui simplement ho ha fet per passejar i visitar alguns amics.

Un altre dels enquestats ha explicat que “des d’abans de Tot Sants no havia pogut baixar”, malgrat haver-ho intentat. “Sempre em deien que no tenia un motiu suficient per fer-ho”.

Fer ingressos al banc, recollir paquets als serveis de missatgeria o comprar loteria són alguns dels encàrrecs que aquest dilluns han fet els andorrans al territori veí. Altres asseguren que han volgut només “travessar la frontera cansats d’estar tancats” i han aprofitat per fer compres i tràmits, “el que fèiem abans, que fins ara no podíem fer”.

Amb tot, els ciutadans veuen amb bons ulls aquesta assimilació. Uns creuen que, després d’un temps en què “ha estat tot parat”, “és una bona forma d’arrencar i començar a fer una vida seminormal”. Altres destaquen que a Andorra també es depèn de la Seu i celebra l’acord.

Des d’aquest dilluns hi ha lliure moviment amb la comarca de l’Alt Urgell, però no amb la resta de Catalunya.

S’ha de justificar amb un certificat a través de la declaració d’autorresponsabilitat, ja sigui per motius previstos al decret o per viatjar aquestes festes, a partir de dimecres fins al 6 de gener.

Segons ha explicat l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, en aquest document ja hi ha una casella per assenyalat la mobilitat entre l’Alt Urgell i Andorra. La casella per sortir de la comarca per veure familiars o amics entrarà en vigor a partir del 23, ha afegit.

L’alcalde de la Seu d’Urgell diu que tem una tercera onada de la Covid-19 enmig de les festes o a inici de gener, quan es preveu que arribi la vacuna.