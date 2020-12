L’Ajuntament de la Seu presenta un pressupost de 15 milions per al 2021

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell tindrà un pressupost de 14.925.000 euros aquest nou any 2021. Una xifra que s’eleva fins a pràcticament 19 milions d’euros (18.615.669 euros) pel que fa als pressupostos consolidats, que inclouen les societats municipals HIULS (1.991.000 euros), Parc del Segre (1.068.000 euros) i Turisme Seu (63.100 euros). L’equip de govern (Junts i ERC) han avançat en roda de premsa que, a més a més, al ple municipal d’aquest dilluns a la tarda els comptes tiraran endavant per unanimitat, després que Compromís i la CUP ja han anunciat que també hi donaran suport.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha qualificat “d’històric” el fet que s’aconsegueixi ratificar els pressupostos amb el suport de tots els 17 regidors i regidores, atès que al llarg de les darreres dècades mai no s’havia donat aquesta circumstància. Per Fàbrega, aquest acord “demostra que són els millors pressupostos que es podien haver fet en el moment actual de pandèmia, amb molts veïns i veïnes que ho estan passant malament i amb situacions de vulnerabilitat”. Una situació davant la qual considera que “cal ajudar totes aquelles empreses, autònoms i activitats econòmiques que ara ho estan passant malament”.

El batlle urgellenc entén que aquest consens “d’una banda, valida la feina que ha estat fent l’equip de govern tot aquest any en la gestió de la pandèmia; i de l’altra, són assumibles per tots els grups, perquè prioritzen el recolzament a persones en situació vulnerable i la reactivació econòmica”. Un acord que Fàbrega valora molt especialment “en aquests moments de crispació política en què a masses llocs hi veiem discussions”, cosa que contrasta amb “la voluntat de mà estesa” que han mostrat tots els grups municipals i que Junts i ERC ja van expressar en el moment de presentar l’acord de govern. Per això, ha agraït la predisposició de Compromís i la CUP per assolir aquest “gran pacte de ciutat”.

Pel que fa a les principals inversions, l’alcade ha destacat l’aposta en les inversions per pal·liar mancances pel que fa a habitatge, residència, pisos assistits i, com a projecte estratègic, la implantació a la ciutat dels estudis universitaris d’INEFC. Per aconseguir-ho, s’ha retallat en d’altres partides menys prioritàries ara mateix, com ara festes, protocol i òrgans de govern.

Pel que fa al contingut dels pressupostos, el vicealcalde de la Seu i tinent d’alcalde d’Hisenda, Francesc Viaplana, s’ha mostrat “molt satisfet per aquest acord històric en uns moments tremendament especials”, amb la “prioritat d’ajudar la gent i el teixit empresarial afectat per la crisi de la COVID-19”. I assegura que per aconseguir-ho han revisat “fins a l’últim cèntim del pressupost”, per exemple reduint “al màxim” les activitats del segon semestre de l’any de cara a disposar de diners de manera immediata, “des de l’1 de gener”, per destinar-los a les persones i col·lectius que més els necessitin.

Dins d’aquest objectiu, s’ha previst dues bosses d’ajut, amb un total de 200.000 euros, dels quals 100.000 euros seran per a necessitats socials i els altres 100.000 per a reactivació econòmica. Unes quantitats que es podran ampliar quan ja es disposi del romanent de tresoreria del 2020. Així, en despesa corrent, s’ha incrementat amb 100.000€ la partida de serveis socials.

També s’incrementa, en aquest cas en 40.000 euros, la partida per a ensenyament, malgrat que aquest nou any hi haurà un estalvi pel que fa al lloguer d’espais pel Pla de Transició al Treball (PTT) i la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), que s’ubicaran en dependències municipals. També hi ha 30.000 euros per a inversions en escoles i llars d’infants del municipi. Viaplana també ha subratllat la posada en marxa del projecte d’educadors de carrer, consensuada per equip de govern i oposició, que té l’objectiu de garantir el civisme a la via pública -especialment entre els més joves- i afavorir la integració. De moment aquests tècnics treballaran a mitja jornada, tot centrant-se en aquelles hores en què hi ha més gent al carrer.

Pel que fa a habitatge, Francesc Viaplana ha subratllat que s’hi destinarà un total de 510.000 euros. D’aquesta quantitat, 70.000€ serà per a acords amb propietaris o fundacions per posar pisos al mercat de lloguer; 190.000€, per arranjar dos habitatges de propietat municipal a la Ciutadella; i 250.000€, per a l’adquisició d’habitatges per destinar-los a lloguer social assequible i incorporar-los al parc públic.

Una altra prioritat que ha assenyalat Viaplana és la futura Residència de Gent Gran. Al respecte, ha matisat que el pressupost 2020 ja incloïa una partida de 300.000 euros, i que el que s’ha acordat amb Compromís i la CUP és “ampliar aquesta quantitat” en 200.000 euros més per a la redacció del projecte.

El vicealcalde també considera molt important la partida de 310.000 euros per renovar el paviment del carrer Major, pel seu caràcter cèntric i perquè s’ha constatat que actualment ja no està en l’estat desitjable. Per això, s’hi vol fer un arranjament que sigui “definitiu” i resolgui les mancances d’estabilitat del ferm detectades, principalment a causa del pas de vehicles pesants. Es vol seguir el model reeixit del ferm que s’ha implantat al carrer de Fra Andreu Capella, el qual també s’aplicarà al carrer de Lluís de Sabater.

Al carrer Major també s’hi instal·larà nous punts de llum per a mercats i fires (40.000 €) de cara a millorar la il·luminació del vial. D’altra banda, es destinarà 9.300 euros per ampliar l’equip de megafonia del nucli antic per a esdeveniments al carrer. Al centre històric, paral·lelament, es preveu 4.000 euros per instal·lar-hi lones amb fotografies antigues de grans dimensions, tal com ja s’ha fet a Castellciutat mitjançant una idea de la Comissió de Festes del poble.

En esports, ja es contempla una partida de 500.000 euros per a la implantació dels nous estudis superiors d’Educació Física d’INEFC especialitzats en esports de natura.

I en l’àmbit cultural, l’equip de govern destaca que aquest 2021 es recuperarà el Festival de Cinema del Muntanya del Pirineu (Picurt), de moment adaptat a les limitacions de l’actual crisi sanitària però amb la voluntat que a partir del 2022 torni a tenir el format que s’havia consolidat els anys anteriors. A la Sala de Sant Domènec, d’altra banda, s’hi dedicarà 25.000€ per millorar-hi la sonorització i la qualitat acústica. I amb relació a l’important jaciment arqueològic trobat al pati de Les Monges, hi haurà 20.645€ per delimitar el recinte.

El Pla de Mobilitat comptarà amb 300.000 euros, una quantitat que inclou millora de voreres i del paviment, juntament amb la potenciació dels “Camins Escolars”. Pel que fa al cementiri, es preveu habilitar-hi un nou espai per al dol perinatal. Encara en l’apartat d’obres, la reforma de la tercera planta del Centre Cívic El Passeig disposarà de 120.000 euros per convertir-la en un espai d’activitats per al jovent.

A Castellciutat, s’habilitarà un aparcament al costat de la carretera N-260 per ampliar l’oferta de places, que actualment ja està al límit de la seva capacitat. A més a més, s’adquirirà un altre terreny amb el mateix objectiu de facilitar l’estacionament al poble.

D’altres partides ja menors que s’ha presentat són 6.500 euros per als horts socials, 7.400 per a la divulgació del medi ambient mitjançant senyalització, 2.000 per a renovació del paviment de cautxú al pati de l’Escola Albert Vives, 10.400 per a la substitució del paviment a la planta baixa de l’escola de Castellciutat, 3.000 euros per a nous tòtems de promoció d’esdeveniments a les entrades de la ciutat, i 1.000 euros per a elements d’informació turística sobre la ciutat al mirador de la carretera N-260.