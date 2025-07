FC Andorra: L’amistós contra l’Europa es jugarà al Camp d’Esports i servirà per a ajudar el Lleida

Camp d’Esports de Lleida (Lleida CF)

L’amistós de l’FC Andorra contra l’Europa, que s’havia de disputar el proper dissabte, dia 2 d’agost, a l’Estadi Comunal (18.30h), finalment, es jugarà al Camp d’Esports de Lleida el mateix dia i hora. A més, el duel tindrà finalitats solidàries ja que els diners recaptats amb la taquilla aniran destinats a ajudar el Lleida CF.

La gespa del Comunal ha estat substituïda aquest estiu i davant la possibilitat que encara no estigui del tot arrelada de cara al dissabte, el club va decidir buscar una alternativa. Una solució que, a més, servirà per a donar suport a una de les entitats mítiques del futbol català que està passant per una situació complicada en l’actualitat.

Les entrades tindran un preu de 5 euros.





Font: FC Andorra