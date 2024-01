Famosa: La Història darrere d’un gegant de la joguina

Una nena jugant amb la seva nina (Getty images)

FAMOSA, (acrònim de les sigles Fàbriques de Nines d’Onil Societat Anònima), és una empresa de joguines que va començar en 1957 a Onil (Alacant) de la mà de José Juan Tormo Cerdà un emprenedor visionari que va veure el potencial de crear joguines que capturessin la imaginació dels nens i nenes. Des de 2019, és propietat de l’empresa italiana Giochi Preziosi, havent-se convertit en un referent mundial en la indústria de la joguina.

Des dels seus inicis, Famosa s’ha destacat per la seva innovació i creativitat en el disseny de joguines. L’empresa ha llançat productes icònics que han deixat una marca indeleble en la memòria dels nens, des de nines fins a jocs educatius i figures d’acció. Entre les seves joguines més emblemàtiques destaca la nina Nancy, però també altres com:

1. Nenuco:

Una de les nines més estimades, Nenuco ha estat companya de jocs i aventures per a generacions de nens. El seu realisme i varietat d’accessoris la converteixen en una elecció popular entre els més petits.

2. Barriguitas:

Les petites nines Barriguitas han captivat cors amb el seu encant i simplicitat. Amb una àmplia gamma de personatges i escenaris, han fomentat la creativitat i el joc imaginatiu.

3. PinyPon:

Els adorables PinyPon, amb la seva estètica única i els seus caps, cossos i accessoris intercanviables, han estat un èxit entre els nens que gaudeixen personalitzant les seves figures i creant històries úniques.

Famosa s’ha destacat no sols per la seva creativitat, sinó també pel seu compromís amb la qualitat i la seguretat. Totes les joguines passen per rigorosos controls per a garantir que compleixin amb els estàndards més alts, brindant tranquil·litat als pares.

Amb més de sis dècades d’experiència, Famosa és més que una marca; és una part fonamental de la infància de moltes generacions, i la seva història continua evolucionant amb cada nova creació.