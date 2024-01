Elon Musk i la resposta davant la manca d’energia

La inimaginable font d’energia del sol

Segons Elon Musk, la demanda d’energia de tot els Estats Units podria ser coberta mitjançant un reactor immens de fusió que ja existeix, és colossal i ha estat present des d’abans de l’existència humana.

El Sol, actor principal per a satisfer les necessitats energètiques

Amb aquesta descripció, Elon Musk, fa referència al Sol. Segons el CEO de Tesla, una planta fotovoltaica d’uns 160 x 160 quilòmetres seria suficient per a satisfer les necessitats energètiques dels Estats Units, com ho va esmentar al podcast The Joe Rogan Experience. Musk assegura que aquesta proposta és viable i destaca el potencial de l’energia solar.

Musk és reconegut per les seves idees atrevides i provocatives, i el suggeriment d’aprofitar massivament l’energia solar no n’és una excepció. La visió implica l’ús de bateries per a emmagatzemar l’energia generada pels panells solars. A més, la seva empresa, Tesla, ha adquirit SolarCity i està invertint considerablement en el desenvolupament de tecnologies d’emmagatzematge d’energia, com Powerwall i Powerpack, centrant-se a integrar l’energia solar en la missió de transició a fonts sostenibles, cosa que suposaria possiblement l’abaratiment del preu de la llum per als ciutadans nord-americans.





Ràpida transició cap a l’energia renovable

La indústria solar als Estats Units està experimentant un creixement significatiu, amb una projecció d’afegir 32 GW de nova capacitat en un any, un increment del 53% en comparació del 2022. Aquest creixement no és exclusiu dels Estats Units; a Europa també s’estan observant augments considerables en la capacitat d’energia solar, així com un augment considerable de l’aparició de tarifes de llum gestionades gràcies a l’obtenció d’energia d’origen solar.

A nivell global, hi ha projectes encara més ambiciosos que busquen aprofitar l’energia solar. L’Agència Espacial Europea (ESA) està explorant la possibilitat de capturar energia solar a l’espai i transmetre-la a la Terra, per a posteriorment ser gestionada per distribuïdores i comercialitzadores a través d’un concepte conegut com a SBSP (Solar Based Space Power). Tot i els desafiaments tècnics i logístics, iniciatives com SOLARIS estan avaluant la viabilitat d’aquests projectes.

Finalment, hi ha megaprojectes solars tant a la Terra com en conceptes teòrics. La Xina està construint vastes instal·lacions solars, i propostes com l’Esfera de Dyson, presentada als anys 60, imaginen una estructura capaç d’envoltar una estrella per a captar-ne l’energia, encara que això, de moment, pertany a l’àmbit de la ciència ficció.





Per comparador-tarifas.es