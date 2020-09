Facebook combatrà la bretxa de gènere en les dades

En les dades també hi ha bretxa de gènere. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat Facebook i la tendència que vol revertir amb el Project17. Segons Marne Levine, vicepresidenta d’Acords Globals, Negoci i Desenvolupament Corporatiu de la xarxa social, les dades són cegues pel que fa a les diferències entre homes i dones.

D’una forma més comprensible això significa que la menor existència de dades sobre dones que tenen els processadors d’informació de les grans companyies fa que quan elles van a la xarxa troben informació que interessaria a un home. Aquesta situació és especialment clara en els casos de la Intel·ligència Artificial i el Big Data. Com a conseqüència, quan un legislador vol prendre una decisió basant-se en macro estadístiques, pot estar fent una llei en la qual hi ha un biaix de gènere.

El projecte contempla mesures com la iniciativa Data for Goog que passa per prendre les dades sempre segmentades entre homes i dones perquè puguin ser fàcilment identificables.

Al mateix temps la xarxa social ha arribat a un acord amb la consultora Ladysmith perquè identifiqui com les lleis són fetes sense tenir en compte els biaixos de gènere.

El projecte de Facebook s’emmarca dins dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible fets públics per les Nacions Unides.

