6 activitats per fer a la natura a Catalunya

Cicloturisme, esports nàutics, senderisme, vols en globus, rutes a cavall… Aprofitar el temps de lleure de forma activa és molt saludable per al cos i per a la ment. I ara, encara més. Així que, mou-te! Aprofita l’ampli ventall d’activitats disponibles a les comarques de Barcelona i fes esport amb la teva parella, en família, amb els amics o sol.

1. Calça’t les botes de caminar

Si t’agrada recórrer el territori pas a pas i sense presses, descobreix la xarxa d’itineraris a peu de les comarques de Barcelona. T’apassiona la natura? A la zona del Delta del Llobregat gaudiràs de camins des d’on s’aprecia una gran diversitat de flora i fauna. T’interessa més la història? A la costa del Maresme pots seguir els camins de ronda que antigament feien servir pescadors, contrabandistes i guaites, com el que uneix Calella amb Sant Pol de Mar. Vols aprofitar per practicar nudisme? Entre Sitges i Vilanova i la Geltrú trobaràs petits sorrals tranquils i aïllats si segueixes la ruta de les cales del Garraf. Ets més d’anar per la muntanya? Són moltes les rutes senderistes que no t’hauries de perdre: des d’itineraris pel Montseny, Montserrat o Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a travesses per les Guilleries, el Massís del Pedraforca o el Cadí-Moixeró… I així fins a recórrer els setze espais naturals de la demarcació de Barcelona.

Cicloturisme al Bages | Foto: Oscar Rodbag / Fundació Cardona Històrica

2. Gaudeix del paisatge sobre dues rodes

Si caminar no acaba de ser la teva activitat física preferida, ves amb bicicleta! El conjunt de rutes BTT i de carretera de les comarques de Barcelona té poques coses a envejar a la xarxa de senderisme: hi ha itineraris urbans amb vistes al mar, vies més tècniques per carreteres de muntanya, recorreguts rurals entre vinyes… Són tantes les opcions al teu abast que et serà fàcil escollir la més adequada al teu perfil. Algunes de les més maques les trobaràs al Penedès on també podràs fer rutes més tranquil·les o al Parc Natural del Montnegre-Corredor. Si vols viure una veritable aventura en bicicleta, puja pedalant des del Mediterrani fins a la muntanya tot travessant ermites històriques, boscos solitaris i petits nuclis rurals.

Rutes a cavall pel Baix Llobregat | Foto: Diputació de Barcelona

3. Passeja a lloms d’un cavall

Una altra manera de fer esport mentre gaudeixes de la bellesa del paisatge és muntar a cavall: les pinedes del Maresme, els aiguamolls del Baix Llobregat, els penya-segats del Garraf, les vinyes del Penedès o les muntanyes abruptes del Berguedà són alguns dels entorns magnífics que pots descobrir a lloms d’aquests animals. Tant és que siguis un genet expert o n’estiguis aprenent, recórrer al trot els espais naturals és una experiència que mai no oblidaràs. I si et sembla que anar a cavall és el privilegi d’uns pocs, abandona aquesta idea! A les comarques de Barcelona són moltes les hípiques que ofereixen rutes eqüestres de qualitat a preus més que raonables.

Activitats aquàtiques a l’embassament de la Baells | Foto: Olga Madrid / Diputació de Barcelona

4. Diverteix-te a l’aigua

Amb una franja litoral de més de cent quilòmetres, nou ports esportius i dues estacions nàutiques, Costa Barcelona és la destinació ideal per a la pràctica de tot tipus d’activitats aquàtiques. Vela, catamarà, surf de vela, patí català, esquí nàutic, surf de rem, caiac, busseig amb tub, submarinisme… L’oferta de serveis per gaudir de l’aigua amb seguretat és inabastable! No saps per on començar? El Port de Sitges Aiguadolç ha rebut la certificació internacional Biosphere en reconeixement al seu compromís amb el turisme sostenible i pots llogar-hi embarcacions, amb patró o sense. Molt a prop, al Canal Olímpic de Castelldefels, pots fer rem i piragüisme en unes instal·lacions molt completes perquè és un lloc d’entrenament habitual d’esportistes de vàries disciplines. I si t’agrada més l’aigua dolça, a l’embassament de la Baells i al pantà de Sau trobaràs múltiples propostes d’activitats nàutiques en un entorn increïble i sense onades.

Escalada des de Castellbell | Foto: Diputació de Barcelona

5. Escala muntanyes

Si el que t’agrada és més aviat pujar, tens moltes possibilitats de tocar roca a prop de Barcelona. A banda de Montserrat, la gran meca catalana de l’escalada, trobaràs parets precioses i vies ferrades al turó del Puigsagordi, situat entre els termes municipals de Centelles i Balenyà. La via ferrada de les Baumes Corcades s’enfila fins al cim de la muntanya per les feixes de pedra més verticals i, durant l’ascens, gaudiràs d’unes vistes increïbles sobre la plana de Vic, ben emparada pel Castell de Tona. I a Vallcebre, un nou conjunt d’instal·lacions esportives, l’espai actiu Vallcebre, t’està esperant amb vies ferrades i rutes d’escalada de nivells diferents. Ja no tens excusa per començar a grimpar!

European Balloon Festival a Igualada | Foto: Albert Miró / Diputació de Barcelona

6. Enlaira’t en un globus

Fer una travessia amb globus aerostàtic és una d’aquelles experiències que val la pena fer, si més no, un cop a la vida: des de l’aire, la bellesa dels camps i les muntanyes impressiona de veritat! Vols comprovar-ho? Apunta’t a un bateig de cel i vola com un ocell sobre el mar de vinyes del Bages, la plana de Vic o els camps sembrats de l’Anoia, per destacar només tres propostes absolutament inoblidables que et pots regalar a les comarques de Barcelona. I cada any, a mitjan juliol, si t’apropes a Igualada podràs gaudir de l’European Balloon Festival, la concentració de globus aerostàtics més important del sud d’Europa