Fa 22 anys s’editava l’àlbum “Sin documentos” de Los Rodríguez

El 21 de maig de 1993, ara s’han complert 22 anys, s’editava “Sin documentos”, de la banda madrilenya Los Rodríguez. Aquest era el segon treball d’estudi del grup (per al mig va estar el “Disco pirata”, amb preses en directe) i per a alguns el més perfecte de tots els que va enregistrar la formació musical liderada per Andrés Calamaro i Ariel Rot.

Els entesos asseguren que el disc és excels i la cançó que posa el títol al llarga durada els va permetre començar a volar comercialment. Sens dubte van ser un referent del rock llatí.

Font: EfeEme.com