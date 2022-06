Èxit de participació a les primeres jornades INNTEC plenament presencials post-Covid

Els organitzadors de les Jornades de la innovació i les noves tecnologies INNTEC consideren que l’edició del 2022, que ha conclòs aquest dimecres, ha estat un gran èxit de convocatòria, amb un total de 200 assistents repartits a parts iguals entre les dues jornades, dedicades una a l’experiència del nou viatger digital i l’altra a les tendències que estan transformant l’entorn digital, com el blockchain, els NFT (non fungible tokens) o el metavers.

Ignasi Martín, director general del Clúster de la Innovació i les Noves Tecnologies (ACTINN), ha explicat que “el contingut també ha estat molt ben valorat i moltes persones m’han comentat que els ponents i participants a les taules rodones han transmès de manera molt planera i entenedora conceptes a priori difícils d’entendre”.

Finalment, Martín assenyala que l’esdeveniment ha estat una ocasió única per fer networking: “S’han generat moltes oportunitats de relació i de negocis, que és un dels objectius que ens proposem amb aquestes jornades”. Una de les conclusions de la sisena edició de l’INNTEC és que, per les seves dimensions, Andorra es troba en una situació excepcional per assolir posicions capdavanteres en la implementació de les tecnologies del metavers i els non-fungible tokens (NFT).

Perquè així sigui cal atraure empreses i talent, així com desenvolupar una legislació conduent a aquests objectius. Pel que fa a l’experiència digital del client en el sector hoteler i dels allotjaments, és una qüestió que també interessa molt al país atès el pes del sector turístic en el seu PIB. Els assistents a les jornades han entès que la principal oportunitat que ofereixen les noves tecnologies és conèixer les expectatives dels viatgers i el seu grau de satisfacció durant i amb posterioritat a la seva estada per tal d’oferir-los un millor servei i fidelitzar-los.

La sisena edició de les jornades INNTEC ha estat la primera després de la pandèmia i ha estat completament presencial. I també ha estat la primera a fer-se fora d’Andorra la Vella o Escaldes-Engordany, concretament al Teatre de les Fontetes de la Massana, fet que respon a la voluntat d’ACTINN de convertir l’esdeveniment en itinerant, traslladant-se cada any a una parròquia diferent.