Èxit de la trobada anual d’Ànimes Salvatges del Zoo del Pirineu

El Zoo del Pirineu ha acollit, recentment, la trobada anual d’Ànimes Salvatges, la cita més esperada de l’any per a socis i padrins del refugi d’animals salvatges. La jornada va reunir 118 assistents, entre socis, padrins i acompanyants, i va tenir un resultat molt positiu: 9 dels acompanyants es van fer socis durant la trobada, fet que demostra la implicació creixent de la comunitat amb el projecte.
L’activitat va començar amb un esmorzar pica-pica de benvinguda, seguit d’una presentació amb els èxits més destacats de l’últim any. Tot seguit, els participants van poder gaudir d’una passejada pel parc per a veure de prop els animals i van participar en un bingo especial que va fer les delícies de petits i grans. El dia es va tancar amb un dinar conjunt que va reforçar la sensació de comunitat i de pertinença a una mateixa família.
La trobada consolida aquest esdeveniment com una ocasió única per a agrair i enfortir el vincle amb les persones que fan possible la tasca de conservació i educació del Zoo del Pirineu, alhora que es converteix en un espai per a compartir valors, experiències i compromís amb la natura i la fauna salvatge.
El Zoo del Pirineu es troba a Odén, a la comarca del Solsonès.