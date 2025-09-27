Èxit de la trobada anual d’Ànimes Salvatges del Zoo del Pirineu

Foto de família de la Trobada Anual d’Ànimes Salvatges d'enguany (Zoo del Pirineu)
El Zoo del Pirineu ha acollit, recentment, la trobada anual d’Ànimes Salvatges, la cita més esperada de l’any per a socis i padrins del refugi d’animals salvatges. La jornada va reunir 118 assistents, entre socis, padrins i acompanyants, i va tenir un resultat molt positiu: 9 dels acompanyants es van fer socis durant la trobada, fet que demostra la implicació creixent de la comunitat amb el projecte.

L’activitat va començar amb un esmorzar pica-pica de benvinguda, seguit d’una presentació amb els èxits més destacats de l’últim any. Tot seguit, els participants van poder gaudir d’una passejada pel parc per a veure de prop els animals i van participar en un bingo especial que va fer les delícies de petits i grans. El dia es va tancar amb un dinar conjunt que va reforçar la sensació de comunitat i de pertinença a una mateixa família.

La trobada consolida aquest esdeveniment com una ocasió única per a agrair i enfortir el vincle amb les persones que fan possible la tasca de conservació i educació del Zoo del Pirineu, alhora que es converteix en un espai per a compartir valors, experiències i compromís amb la natura i la fauna salvatge.

El Zoo del Pirineu es troba a Odén, a la comarca del Solsonès.

