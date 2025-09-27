El VPC Andorra Rugby XV ja té nova junta directiva

El VPC Andorra Rugby XV ha celebrat aquest divendres l’assemblea general extraordinària a les instal·lacions dels Serradells, en lloc de la sala de premsa de l’Estadi Nacional, tal com estava convocada en un inici. L’assemblea s’ha dut a terme amb l’objectiu principal de procedir a l’elecció de la nova junta directiva del club, després de la lectura de la carta de renúncia de l’anterior president.
En compliment del procés electoral, s’ha presentat oficialment l’única candidatura per a les eleccions a la presidència del VPC Andorra Rugby XV. La llista, encapçalada per Eric Risco de la Torre com a president i Eric Caporali Puissant com a vicepresident, ha estat formalment admesa i sotmesa a votació.
La composició completa de la candidatura és la següent:
• President: Eric Risco de la Torre
• Vicepresident: Eric Caporali Puissant
• Tresorer: Stefano Guillem Tosatti Cardona
• Secretari: Sandro Consuegra Flores
• Vocals: Gerard Giménez Modesto, Bonaventura Gaset Riba, Beatriz Candela Callejero, Albert Granyena Aracil, Javier Sánchez Macedo, Jordi Graell Chopín, Maria Silvia Lorenzo Gómez, Schalk Willem Cronjè, Rafael Pujadas Flaquer, Josep Santuré Soriano, Gonzalo Dávila i Gerard Soteras Garrido.
Després de la presentació i votació de la candidatura, la nova Junta Directiva ha volgut intercanviar impressions amb els socis presents, posant sobre la taula els primers punts d’acció i treball que marcaran l’inici de la seva gestió. La directiva s’ha compromès a enfocar-se en projectes clau per al creixement esportiu i social del club.
L’acte ha finalitzat amb el torn de precs i preguntes, on s’ha obert un diàleg constructiu amb els socis sobre el futur immediat del VPC Andorra Rugby XV.