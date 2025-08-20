Evaporar-se socialment. Aquesta frase fa referència a quan algú està fart de la seva situació personal i voldria desaparèixer temporalment o de manera definitiva. La qüestió és que no suporta més viure d’aquesta manera i desitja posar-hi punt final com sigui. Aleshores, hi ha qui es canvia de nom, de feina i lloc de residència, marxa per a no tornar-hi més, ha decidit que la seva presència no hi serà més. Però, fer això no és gens fàcil, ni apte per a tothom atès que, la majoria d’entre nosaltres tenim vincles sentimentals, deutes bancaris o responsabilitats socials que no podem abandonar.
Aleshores, una segona opció és evaporar-se mentalment, canviar o modificar certs hàbits i costums i deixar de freqüentar llocs específics. L’objectiu és allunyar-se temporalment per a retornar amb l’energia recuperada o, si més no, amb una nova manera d’enfocar les situacions problemàtiques. Fer-ho des d’un punt de vista no tan perjudicial o, fins i tot, productiu, perquè la intenció és deixar d’emmalaltir mentalment i si, a sobre, podem capgirar la situació, millor que millor per a nosaltres. Així doncs, aquestes situacions poden ser: la feina, la vida familiar, la relació en parella, els amics, les obligacions socials, etc. Estem bloquejats i no sabem com afrontar-les donat que, per molt que ho intentem, el resultat sempre és el mateix, acabem enfadats, tristos o frustrats.
Per tant, hem de començar pel principi: – com estem enfocant les situacions i per què ens afecten? – A vegades, podem estar entrant en una depressió i la nostra gestió emocional s’ha pertorbat i consegüentment, les respostes emeses empitjoren la situació. No ens adonem del canvi, però ens sentim diferents: cansats, tristos, irascibles, enfadats, frustrats, etc. Aleshores, aquest conjunt d’emocions i sentiments ens condiciona la interacció social, ens transforma la personalitat i és quan ens plantegem l’evaporació, allunyar-nos dels llocs o de la gent que ens fan sentir així, per a buscar la pau mental.
També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.