Primers èxits andorrans als Jocs Mundials de Trasplantats

La delegació andorrana als Jocs Mundials de Trasplantats 2025 ha estrenat la seva participació amb molt bons resultats a la primera jornada de ciclisme disputada aquest dimarts a Dresden. En la prova de contrarellotge, Mari Martínez ha aconseguit la medalla d’or en la categoria femenina de 30 a 39 anys, i a més ha fet podi com a 3a de la classificació general femenina. “He donat tot el que he pogut, m’he sentit forta i molt satisfeta amb el resultat”, ha declarat emocionada.
El seu company d’equip, Kiko Castillo, també trasplantat de ronyó, ha completat una molt bona cursa, finalitzant en 12a posició en una prova que molts participants han qualificat com a exigent i alhora espectacular pel recorregut i l’ambient viscut.
Les competicions continuaran a Dresden amb la segona jornada de ciclisme prevista per a aquest dimecres, 20 d’agost, i la prova de dards amb Toni Gamero el proper dijous, dia 21 d’agost. La cloenda dels Jocs tindrà lloc dissabte vinent.
La delegació andorrana, formada pels tres esportistes trasplantats d’ATIDA, segueix fent visible a escala internacional un missatge d’esport, superació i solidaritat a través de la donació d’òrgans.
La participació ha estat possible gràcies al Ministeri d'Esports del Govern d'Andorra així com als patrocinadors, amb la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà.