ACCIÓ seguirà treballant “per a impulsar el seu projecte polític”

Judith Pallarés, la líder d’ACCIÓ (ACCIÓ)

L’Executiva Nacional d’ACCIÓ s’ha reunit aquest passat dilluns, a la nit, per a fer una valoració dels resultats de les eleccions i analitzar els escenaris polítics que s’obren a partir d’ara. La principal decisió que ha pres l’Executiva ha estat la de garantir el projecte polític d’ACCIÓ. “El partit és nou, només fa uns mesos que s’ha constituït, i tindrà un escó en el pròxim Consell General” ha manifestat Judith Pallarés, presidenta d’ACCIÓ. “Aquest fet permetrà poder aportar la visió d’ACCIÓ a les iniciatives legislatives i marcar perfil polític propi”, ha afegit.

Pel que fa a la continuïtat del projecte, Pallarés ha ressaltat que “comptem amb un ampli equip de persones amb moltes ganes de treballar per a dinamitzar i fer créixer el projecte d’ACCIÓ”.

Sobre els resultats electorals del partit, l’Executiva d’ACCIÓ lamenta no haver aconseguit més suport de la ciutadania en la llista nacional, però expressen la seva satisfacció per haver més que duplicat les previsions inicials de l’Enquesta d’Opinió Política. Pel que fa a la candidatura pròpia a la Massana, es fa un especial incís en què prop d’una quarta part dels vots van ser per a ACCIÓ + Independents, el que demostra la bona acollida del projecte a la parròquia. I sobre l’aliança amb Demòcrates a Escaldes Engordany, s’ha confirmat com una bona opció, ja que s’han assolit els objectius marcats, que eren guanyar la territorial i obtenir un representant al Consell General, en aquest cas, Marc Magallón.

Finalment, l’Executiva Nacional ha acordat la celebració d’una Assemblea General que es convocarà durant el mes de maig, un cop ja s’hagi constituït el Consell General, per a renovar els càrrecs orgànics i preparar el partit per a la següent convocatòria electoral.