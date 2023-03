Esteve tanca els Mundials amb una extraordinària 14a plaça als 50km mass start en clàssic

Irineu Esteve als Campionats del Món de Planica (FAE)

Els Campionats del Món d’esquí de fons de Planica (Eslovènia) han arribat al seu final, aquest diumenge, amb la cursa de 50k mass start en clàssic i la 14a posició d’Irineu Esteve, que tanca uns Mundials espectacular amb tres top15 després de la 12a posició a l’skiathlon i la 7a als 15km individuals.

Esteve ha finalitzat avui la carrera de 50km amb 2h.04.07,9, a 2.37,7 del guanyador, que ha estat el noruec Paal Golberg. Novament, avui diumenge, ha estat un dia dominat pels noruecs, finlandesos i suecs.

La cursa ha començat compacta, però, poc a poc, un grup de 34 unitats ha obert un espai deixant al darrere els primers corredors. Al grup capdavanter hi era Irineu Esteve, que fins i tot se situava entre les primeres places en els primers quilòmetres de la cursa.

Mica en mica, el grup selecte anava reduint-se, fins quedar-se una desena de fondistes. Esteve es despenjava del ritme alt del cap de carrera, però, sempre, es mantenia entre els 20 primers. Finalment, a la part final ha tornat a rendir a un bon nivell i ha acabat en la 14a posició.

Esteve tanca el Campionat del Món de Planica amb la 12a posició a l’skiathlon, la 7a als 15km individuals i la 14a d’avui als 50km. Un rendiment extraordinari per a uns Mundials de deu per a l’esquiador andorrà.

Irineu Esteve, fondista: “Avui sortia sense expectatives. Les 50 mai se m’han donat bé, sobretot a partir de la part final, a partir del quilòmetre 30 és quan pateixo més. Avui havia decidit sortir amb el grup principal fins que petés i, llavors, un cop petar, intentar aguantar i fer el millor possible. Al principi, en les dues o tres primeres voltes m’he trobat molt bé, estava allà amb el grup principal. Després, ja he començat a patir i se m’han acabat una mica les forces. A l’última volta, no obstant, han tornat les forces i realment estem molt contents”.

“Penso que és una bona posició, hem gaudit moltíssim, que també veníem a això a aquesta cursa. Els esquis avui han estat molt ràpids, sobretot a les dues, tres primeres voltes, i agrair a l’equip i a totes les persones que feu això possible”.

Joan Erola, entrenador i director de la secció de fons: “A la cursa dels 50km a Irineu sempre li ha costat obtenir un bon resultat al màxim nivell, a Copa del Món o Mundials, i penso que avui ha fet una cursa fantàstica, l’ha gestionat molt bé. Al final, el 14è i estem molt contents de la cursa i del Mundial en general. Penso que ha tingut un nivell excel·lent a totes les curses i podem estar molt contents. Cal felicitar a l’Irineu perquè realment s’ho mereix i també a tots els tècnics, que han fet una feina fantàstica tots aquests dies. Sempre la fan, però aquesta vegada ha anat bé i els hem de felicitar el doble”.