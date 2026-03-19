Catalunya consolida el seu procés de transformació digital i referma la seva alineació amb els objectius europeus de la Dècada Digital 2030. Aquesta és la principal conclusió de l’Informe sobre l’estat de la Dècada Digital a Catalunya 2025, elaborat pel Cercle Tecnològic amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, que ofereix una visió global del rendiment digital del país en relació amb els objectius establerts en el context de la Dècada Digital de la Unió Europea.
L’informe analitza el progrés de Catalunya en quatre grans àmbits —habilitats digitals, infraestructures digitals, digitalització de les empreses i digitalització dels serveis públics— integrats en 31 indicadors. Catalunya presenta valors superiors a la mitjana europea en 26 d’aquests 31 indicadors, posicionant-se com una de les regions amb més potencial per a liderar la transformació digital del continent.
Habilitats digitals i talent tecnològic
La societat catalana presenta un grau de maduresa digital destacat. El 71,7% de la ciutadania disposa de competències digitals bàsiques, superior al 55,6% de la mitjana europea. Aquest indicador ha crescut un 6,8% respecte a l’any 2021 i és cada vegada més proper a l’objectiu europeu del 80% fixat per al 2030. Així mateix, el 43,8% de la població catalana acredita competències digitals avançades, per sobre de la mitjana europea i estatal, del 27,3% i 38,6% respectivament, evidenciant un alt nivell de preparació tecnològica.
El teixit professional consolida aquesta tendència, i una quarta part de les empreses (24,8%) ofereix formació digital al seu equip, i això suposa un creixement del 6% entre 2022 i 2024. Els especialistes TIC representen el 5,3% del conjunt de les persones ocupades a Catalunya l’any 2024, un increment d’un 10,4% respecte a l’any anterior, i per sobre del creixement que s’ha produït al conjunt d’Europa, que ha sigut d’un 4,3%. En la consolidació d’aquesta tendència s’emmarquen polítiques públiques com el Pacte Nacional per al Talent Digital, impulsat per la Generalitat de Catalunya, que preveu duplicar el nombre de professionals digitals el 2030 i garantir que el 50% de les noves incorporacions siguin dones.
Catalunya, referent europeu en connectivitat i digitalització empresarial
El país també es consolida com una de les regions europees més avançades en infraestructures digitals per a la connectivitat. La fibra òptica fins a les instal·lacions (FTTP) arriba al 97,5% i la cobertura 5G al 97,2%, valors àmpliament superiors a les mitjanes europees del 69,2% i 94,3%, respectivament. En aquest sentit, la cobertura de fibra òptica a les llars i empreses ha crescut un 3,6% respecte a l’informe DESI 2023, mentre que la cobertura 5G ha crescut un 14,6%.
Paral·lelament, l’adopció d’Internet a les llars és del 98%, un 0,6% més que l’any 2023, i situa Catalunya com una de les regions líders a escala europea, només per darrere dels Països Baixos i Luxemburg.
Aquest lideratge s’ha consolidat gràcies a compromisos de país com el Pla Estratègic d’Infraestructures Digitals, la xarxa troncal de fibra òptica i el Protocol TelcoCat. Aquestes mesures garanteixen un desplegament sostingut, reforcen la cohesió territorial i preparen el país per a serveis avançats com la intel·ligència artificial o l’IoT.
Pel que fa als Nodes Edge implementats, les dades mostren una evolució creixent any rere any, amb un progrés anual per al conjunt d’Espanya i Catalunya del 80,6% i el 80,2% respectivament i pel conjunt de la UE del 90,5%.
En l’àmbit empresarial, el 83,2% de les pimes catalanes disposen d’un nivell bàsic d’intensitat digital, superant el 74,2% de la mitjana estatal, i amb un increment del 4,5% envers l’any 2022. L’adopció de tecnologies manté una tendència ascendent: el 45,1% de les empreses utilitza analítica de dades, el 42,9% serveis al núvol i el 13,1% ja incorpora solucions d’intel·ligència artificial. Aquest darrer, malgrat situar-se encara lluny del 75% fixat per la Unió Europea per al 2030, ha experimentat un creixement interanual del 35,5%.
En aquest context, Catalunya vetlla per a reforçar la competitivitat del seu teixit productiu i empresarial amb mesures capdavanteres alineades amb les prioritats recents de la Comissió Europea, com ara l’Estratègia Catalunya IA 2030 i l’Estratègia Catalunya Espai 2030, que també inclouen actuacions per a impulsar infraestructures, talent i innovació en aquests àmbits. Un altre exemple en aquest sentit és el Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT), que promou la innovació tecnològica i la competitivitat del teixit productiu a partir de la col·laboració públicoprivada.
Catalunya també destaca pel seu ecosistema innovador i concentra 7 dels 13 unicorns existents a l’Estat espanyol, una dada que es manté des de l’any 2022.
Serveis públics digitals: un govern que lidera la transformació
Els serveis públics digitals a Catalunya mantenen una trajectòria excel·lent, amb puntuacions de 93,6 sobre 100 en serveis per a la ciutadania, 95,1 sobre 100 per a les empreses i 92,5 sobre 100 en accés electrònic a dades de salut. Els serveis públics digitals per a la ciutadania han incrementat un 3,4% respecte a l’any anterior, els serveis públics digitals per a les empreses han disminuït un 1,3% envers el 2023.
Aquestes dades evidencien una transformació integral dels serveis públics recolzada en un marc normatiu com el Decret 76/2020 d’Administració digital, i que ara s’està accelerant amb mesures de simplificació, omnicanalitat i la millora de serveis, impulsades a través de la reforma de l’Administració que ha engegat la Generalitat per a transformar els serveis públics, donar resposta a les necessitats actuals de la societat i promoure la transformació digital. També s’hi sumen els fons europeus FEDER o altres iniciatives d’entitats com el Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració.
En conjunt, Catalunya consolida un model de desenvolupament digital avançat i plenament alineat amb els objectius europeus per al 2030. El país combina infraestructures de primer nivell, talent tecnològic qualificat, un teixit empresarial innovador i serveis públics digitals capdavanters, establint les bases per a posicionar-se com un actor capdavanter en la Dècada Digital.
Per Tecnonews