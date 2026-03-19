Les estacions andorranes encaren el tram final de la temporada amb les millors condicions dels últims anys

El cap de setmana arriba a les estacions d’esquí de Grandvalira Resorts amb una previsió de bon temps i temperatures suaus, i unes condicions òptimes de neu que fan que els dominis encarin els pròxims dies amb energia renovada i una oferta plenament operativa que conviden a gaudir d’aquest tram final de temporada, el qual disposa de les millors condicions dels últims anys.
Amb les nevades del passat cap de setmana, l’estat de la neu continua en molt bones condicions. Pal Arinsal i Ordino Arcalís compten amb el 100% de les seves pistes obertes, amb gruixos que oscil·len entre els 190 i els 230 cm de neu en el cas de l’estació massanenca i entre els 310 i els 370 cm a Ordino Arcalís.
Grandvalira, per la seva banda, disposa també d’excel·lents condicions amb gruixos que arriben fins als 310 cm i més de 200 km de pistes, sumant així entre totes les estacions pràcticament 300 quilòmetres de descensos.
Per a acompanyar el bon temps, els dominis comptaran amb molta ambientació a les terrasses, punts neuràlgics per a les trobades i les bones pauses, i han preparat una vibrant agenda amb propostes d’après-ski per a allargar la jornada a la neu. A nivell esportiu, Ordino Arcalís acollirà la JAM Extreme, la prova del circuit júnior del Freeride World Tour, que porta com a gran novetat que s’estrenarà també com a Campionat Nacional d’Andorra.