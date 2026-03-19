Ho sabies? Conduir de manera més eficient estalviant combustible

Conduir de manera eficient no només redueix el consum de combustible, sinó que també disminueix l’estrès al volant i allarga la vida del vehicle. Per tal d’aconseguir-ho et recomanem que segueixis els següents consells:
1. Mantén una velocitat constant
Les acceleracions i frenades brusques augmenten el consum de combustible. Una conducció suau i constant és més eficient. Utilitza el control de creuer en autopistes i evita accelerar de manera sobtada quan pots mantenir la velocitat.
2. Canvia de marxa correctament
Els motors consumeixen més combustible quan treballen a règims alts de revolucions. Canvia de marxa de manera suau i en el moment adequat. En cotxes manuals, evita conduir a revolucions molt altes; en automàtics, utilitza la marxa correcta per a cada situació.
3. Redueix el pes i la càrrega innecessària
Portar objectes pesants dins del cotxe augmenta el consum i afecta el rendiment. Evita transportar coses innecessàries i retira portaequipatges buits quan no els necessitis.
4. Mantingues els pneumàtics a la pressió correcta
Pneumàtics poc inflats augmenten la resistència al rodament i, per tant, el consum de combustible. Comprova la pressió dels pneumàtics regularment i ajusta-la segons les recomanacions del fabricant.
5. Evita deixar el motor en marxa en buit
Deixar el cotxe encès sense moure’l gasta combustible innecessàriament. Apaga el motor si has de parar uns minuts, especialment en zones urbanes.
6. Planifica les rutes
Fer trajectes més curts o evitar embussos redueix el temps al volant i el consum. Consulta aplicacions de trànsit o planifica rutes alternatives per a evitar retencions.
7. Utilitza l’aire condicionat amb moderació
L’aire condicionat augmenta el consum de combustible, especialment en aturades o a baixa velocitat. Obre les finestres en trajectes curts o usa l’aire condicionat només quan sigui necessari.
8. Mantén el vehicle en bon estat
Filtres, bugies i altres components afecten l’eficiència del motor. Un manteniment regular ajuda a reduir el consum. Segueix les revisions recomanades pel fabricant i comprova periòdicament l’oli, els filtres i l’estat general del cotxe.