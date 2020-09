Estafadors usen bots de Tinder per a robar diners als seus usuaris

Els estafadors en les apps de cites no sols trencaran el teu cor: també el teu compte bancari. Segons l’Informe de Crim en Internet de l’FBI del 2019, l’estafa a través de falsos romanços i amistats és la segona més costosa per a les seves víctimes, les quals van perdre d’aquesta manera gairebé cinc-cents milions de dòlars l’any passat.

“Malgrat ser una de les apps de cites més estables i més fàcils d’usar, Tinder està plena de comptes falsos i bots que poden arruïnar l’experiència de l’usuari”, adverteix Ruby González, Encarregada de Comunicacions en NordVPN. “Els bots de Tinder segueixen guions escrits per a imitar les converses humanes amb la intenció de traslladar publicitat o estafar als usuaris. Encara que s’estan tornant més sofisticats, normalment segueixen uns certs patrons que, quan els identifiquem, poden ajudar-nos a evitar-los”.

Principals tipus d’estafes de bots en Tinder

Un escenari característic: un bot xateja amb tu breument i després et diu que, per la seva pròpia seguretat o per la teva, necessita verificar el teu compte de Tinder. La clau aquí està en el fet que els usuaris normals de Tinder no poden verificar els seus comptes. Si et donen un enllaç que sembla tenir alguna cosa a veure amb Tinder, recorda que et portarà a una web de phishing on els estafadors obtindran les teves dades personals i fins i tot tractaran que revelis la informació de la teva targeta de crèdit.

Si la teva conversa deriva en una petició perquè facis clic en un enllaç per a veure algunes fotos o per a continuar xatejant fora de Tinder, mai ho facis. Si ho fas, poden infectar el teu telèfon intel·ligent amb malware, robar les teves dades personals, inundar-te amb publicitat, subscriure’t a un servei de pagament, etc.

Per Tecnonews