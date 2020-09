Els 5 llocs des d’on veure els estels al Pirineu

Per observar el firmament es necessita un cel ben fosc, on les estrelles puguin brillar i no hagin de competir amb les llums dels edificis, fanals i indústries. Quin millor lloc, doncs, que entre les serres del Pirineu i el Prepirineu? Lluny de la contaminació lumínica de les grans ciutats i amb una gran amplitud d’espai, qualsevol moment de l’any es bo per gaudir de la lluna plena, els planetes i els estels. Hem preparat un recull amb els llocs del Pirineu on es pot observar l’espectacle astronòmic.

1. La Serra del Montsec, l’indret per excel·lència

La Serra del Montsec, situada a cavall entre la Noguera, el Pallars Jussà i la Baixa Ribagorça, és l’indret d’observació del cel per excel·lència. Aquesta serralada prepirinenca va ser declarada La Serra del Montsec, situada a cavall entre la Noguera, el Pallars Jussà i la Baixa Ribagorça, és l’indret d’observació del cel per excel·lència. Aquesta serralada prepirinenca va ser declarada Reserva Starlight l’any 2013, aquest segell acredita els indrets amb molt poca contaminació lumínica i que, per tant, que reuneixen les condicions òptimes per a l’observació del cel. Per a una bona visió, podeu enfilar-vos fins al cim del Montsec d’Ares, allà trobareu el Parc Astronòmic del Montsec , un centre d’observació de l’univers visitable que fa una important tasca divulgativa.

2. Vilaller, el mirador més nou

Fa tot just una setmana, el poble de Vilaller va inaugurar el primer mirador astronòmic interpretatiu de l’Alt Pirineu. Situat a l’Alta Ribagorça, entre la vall de Boí i la Vall d’Aran, Vilaller es troba en un indret privilegiat per a l’observació del cel. El nou mirador compta amb un faristol panoràmic des d’on podreu situar les principals estrelles i constel·lacions i també d’un punt indicador que ens ajudarà a trobar l’Estrella Polar. Així doncs, al mirador astronòmic de Vilaller, no només hi podreu veure els Perseids sinó que també podreu fer-vos un mapa mental del firmament.

3. Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, la bellesa del paisatge

El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un dels espais naturals més ben conservats del sud d’Europa, és un altre indret de Catalunya que també gaudeix de la certificació de cel Starlight, en el seu cas des del 2018. Al cor del Pirineu occidental i lluny de les grans àrees metropolitanes, el parc ofereix la tranquil·litat, la foscor i els espais oberts necessaris per a poder contemplar les llàgrimes de Sant Llorenç. L’únic que es podrà interposar entre vosaltres i les estrelles seran els cims de les muntanyes pirinenques. Per arribar-hi fàcilment, us recomanem que us acosteu als pobles que es troben dins de l’àmbit del parc o en algun mirador de la xarxa de punts d’observació astronòmica de la zona.

4. Niu de l’Àliga, des del cim

Si voleu combinar l’observació del cel amb una excursió, el cim de la Tosa d’Alp (2.537 m), a la Molina, és el lloc idoni per gaudir de les llàgrimes de Sant Llorenç i de la resta d’espectacle astronòmic. Comenceu l’excursió a mitja tarda, encara amb llum del sol, o amb el telecabina de l’estació, que a l’estiu fa l’últim viatge a les sis. Des de dalt del cim, o des del refugi del Niu de l’Àliga, podreu contemplar la posta de sol i l’espectacle del meteor, tot gaudint d’un sopar sota les estrelles al Parc Natural del Cadí-Moixeró.

5. Tost, el poble amb menys contaminació lúminica

En cap poble trobareu menys contaminació lumínica que a Tost. Situat al municipi de Ribera d’Urgellet, a l’Alt Urgell, aquest despoblat havia estat la casa d’Arnau Mir de Tost, una figura clau del Pirineu medieval i el responsable de la construcció de l’església de Sant Martí, un temple romànic del segle XI que es troba dins de la vila. Precisament sobre aquest personatge i l’observació del firmament parla el conte ‘Arnau Mir de Tost i els estels màgics’, una bona ocasió doncs, per introduir l’astronomia als més petits i poder-ne gaudir des de la calma d’aquest idíl·lic despoblat medieval.

Per Anna Solana / www.surtdecasa.cat