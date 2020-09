Albert Llovera desestima participar en el RX2 2020

Després de setmanes d’incertesa, els organitzadors del Campionat del Món RX2 han pres la decisió de disputar el certamen a una sola carrera (es disputarà en Nysum-Dinamarca) que a més compartiria amb el potent campionat nòrdic de l’especialitat. Albert Llovera va rebre la informació directament del responsable de l’organització, Rusell Atkins que a més li va comentar que la prova es faria sense públic i sense TV, al que el pilot d’Andorra la Vella va afegir: I sense Albert.

Després d’aquesta resposta que no dóna opció a dubtar de les intencions de Llovera, ell mateix argumenta el perquè d’aquesta decisió tan categòrica: “Hem desestimat l’opció d competir en Nysum, per diverses raons. En primer lloc, això de córrer en família i sense cap repercussió mediàtica és un fet que no coincideix amb els meus principis, crec que els meus patrocinadors han de ser visibles, al màxim, sempre. També crec que barrejar els pilots del RX2 amb els del certamen nòrdic no és una bona idea, pot haver-hi una inscripció de més de mig centenar de pilots amb els inconvenients que això comporta”.

A més, Llovera afegia: “Vam fer la preparació de la nostra mecànica pensant que podríem disputar tres o quatre meetings, un calendari reduït amb les proves més pròximes, és a dir Barcelona, França, Portugal…., en quedar reduït a una i en les condicions esmentades millor oblidar-se aquesta temporada. Deixar el cotxe en condicions de competir requereix un esforç econòmic que no es pot amortitzar en un cap de setmana de competició”.

Una vegada analitzada la situació actual, Llovera i el seu equip (PCR Sport) començaran a treballar pensant en el 2021, així ho explicava: “El mateix Sr. Russell em va comentar que de cara la pròxima temporada els cotxes actuals ja no podran competir. La categoria quedarà reservada a mecàniques elèctriques, un canvi que ens obligarà a fer canvis molt importants en la nostra estructura”.

Així doncs, Albert Llovera continuarà fent el treball de manager, sense descuidar en cap moment les dures sessions d’entrenament per a mantenir al nivell més alt el seu to físic.