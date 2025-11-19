Esquí de fons: Pròximes Copes del Món fins a final d’any

Si bé és cert que Irineu Esteve competirà el pròxim cap de setmana a les curses FIS de Beitostoelen (Noruega) -dissabte 22 els 10km en clàssic i el diumenge 23 els 10km en skating-, la Copa del Món, que és la principal competició, encara no començarà fins a la cita de Ruka (Finlàndia), del 28 al 30 de novembre. Però, abans de tancar l’any 2025, hi haurà altres tres escenaris WC: Trondheim, Davos i el Tour d’Ski a Toblach.
Primera parada WC, Ruka
Anant per parts, la primera parada és Ruka. A terres finlandeses, Irineu Esteve obrirà foc als 10km en clàssic del divendres 28 de novembre. El dissabte correrà Gina del Rio, a l’sprint en clàssic, i diumenge els dos seran als 20km en skating.
Trondheim: tres dies
Encara al nord, però en aquest cas a Trondheim (Noruega), la WC té programades tres curses. Primer, l’sprint en clàssic amb només Del Rio, el divendres; després el dissabte els 20km skiathlon amb només Esteve, i la jornada final el diumenge, 7 de desembre, amb els 10km skating i els dos esquiadors a la sortida.
Davos, dues curses
Una setmana després de Trondheim l’equip va directe a Davos (Suïssa) per a competir dos dies. Gina del Rio serà a les dues curses (sprint en skating el dissabte 13 de desembre, i els 10km en skating del diumenge 14), mentre que Esteve només correrà els 10km del diumenge.
Arriba el Tour d’Ski, amb tres curses abans de Cap d’Any
El Tour d’Ski compta amb sis proves aquest any, amb tres d’elles abans de Cap d’Any i aquestes tres amb els dos esquiadors andorrans. El diumenge 28 de desembre, sprint en skating, el dilluns 29, 10km en clàssic, i el dimecres 31, després d’un dia de descans, els 5km heat en skating (seran sortides per tandes, novetat aquest any, i es tindrà en compte el crono individual de cada atleta).
El TdS es tanca amb dues curses més al gener
El dia 1 de gener encara estarà en marxa el Tour a Toblach, amb els 15kms persecució. Després, canvi de seu, a Val di Fiemme, per a competir a les curses que tancaran el Tour: el dissabte 3 de gener l’sprint en clàssic, i el diumenge 4 de gener els 15km mass start en skating.
Curses WC fins al 31 de desembre:
- Ruka (Finlàndia):
- Divendres 28 de novembre: 10km en clàssic, Irineu Esteve
- Dissabte 29 de novembre: Sprint en clàssic, Gina del Rio
- Diumenge 30 de novembre: 20km en skating, Irineu Esteve i Gina del Rio
- Trondheim (Noruega):
- Divendres 5 de desembre: Sprint en clàssic, Gina del Rio
- Dissabte 6 de desembre: 20km skiathlon (clàssic/skating), Irineu Esteve
- Diumenge 7 de desembre: 10km en skating, Irineu Esteve i Gina del Rio
- Davos (Suïssa):
- Dissabte 13 de desembre: Sprint en skating, Gina del Rio
- Diumenge 14 de desembre: 10km en skating, Irineu Esteve i Gina del Rio
- Tour de Ski, Toblach (Itàlia):
- Diumenge 28 de desembre: Sprint en skating, Irineu Esteve i Gina del Rio
- Dilluns 29 de desembre: 10km en clàssic, Iriney Esteve i Gina del Rio
- Dimecres 31 de desembre: 5km heat mass start en skating, Irineu Esteve i Gina del Rio