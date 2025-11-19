Motorista ferida en un accident a l’Aldosa (la Massana)

El Servei de Policia ha informat que una motorista de 28 anys ha resultat ferida en un sinistre de circulació, aquest dimecres al matí, a l’Aldosa, a la parròquia de la Massana, quan ha perdut el control de la motocicleta que conduïa i ha caigut. La dona, veïna de les valls, ha patit ferides en accidentar-se amb la moto de matrícula andorrana.
Les mateixes fonts del servei de l’ordre assenyalen que en l’esmentat incident viari no s’ha vist involucrat cap altre vehicle. Els fets han tingut lloc a la CS-335, en el seu punt quilomètric 1,270, a l’Aldosa. El sinistre s’ha produït poc abans d’un quart de nou del matí.