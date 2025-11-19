Alpí: Les pròximes Copes del Món fins a final d’any

El circuit de la Copa del Món en esquí alpí es va iniciar a Sölden el passat octubre amb Joan Verdú i va continuar el passat cap de setmana amb els eslàloms de Levi, amb Carla Mijares i Bartumeu Gabriel. El calendari femení va carregat i són moltes les carreres que hi haurà fins a finalitzar aquest 2025, amb l’entrada en escena també de Cande Moreno, que correrà en supergegant i descens. Aquestes són les curses en categoria femenina fins al 31 de desembre.
Calendari ple fins meitat desembre
La cita de la Copa del Món més propera ara és l’eslàlom de Gurgl (Àustria), amb Carla Mijares el pròxim diumenge. Després el circuit creua l’Atlàntic per a fer estada als Estats Units, on competiran a Copper Mountain, Verdú en el gegant del 28 de novembre, i Mijares en l’eslàlom del dia 30. Al diumenge següent, 7 de desembre, Verdú serà a Beaver Creek per a la segona cursa nord-americana, mentre que Mijares haurà tornat a Europa perquè el següent eslàlom femení WC serà el dimarts, 16 de desembre, a Courchevel (França).
Abans, però, arribarà l’estrena de la velocitat del 10 al 14 de desembre a St. Moritz (Suïssa), amb Cande Moreno a les curses de descens (dies 12 i 13) i supergegant (14). I també aquell cap de setmana, nova prova per a Verdú, que correrà a Val d’Isère, el dissabte 13 de desembre.
Recta final: Val d’Isère velocitat, GS a Alta Badia i SL a Semmering
Precisament a Val d’Isère començarà l’últim bloc de l’any, del 18 al 21 de desembre, amb Cande Moreno al descens del dia 20 i el supergegant del 21. Aquest mateix dia 21, la Copa del Món de gegant es disputarà a Alta Badia, amb Joan Verdú, mentre que l’any en WC es tancarà amb Clàudia Mijares competint a l’eslàlom de Semmering (Àustria), el 28 de desembre.
Curses WC fins el 31 de desembre:
- Diumenge 23 de novembre: SL WC Gurgl (Àustria), Carla Mijares
- Divendres 28 de novembre: GS WC Copper Mountain (Estats Units), Joan Verdú
- Diumenge 30 de novembre: SL WC Copper Mountain (Estats Units), Carla Mijares
- Diumenge 7 de desembre: GS WC Beaver Creek (Estats Units), Joan Verdú
- Dimecres 10 de desembre al diumenge 14: DH (12 i 13) i SG (14) WC St. Moritz (Suïssa), Cande Moreno
- Dissabte 13 de desembre: GS WC Val d’Isère, Joan Verdú
- Dimarts 16 de desembre: SL WC Courchevel (França), Carla Mijares
- Dijous 18 de desembre al diumenge 21: DH (20) i SG (21) WC Val d’Isère (França), Cande Moreno
- Diumenge 21 de desembre: GS WC Alta Badia (Itàlia), Joan Verdú
- Diumenge 28 de desembre: SL WC Semmering (Àustria), Carla Mijares