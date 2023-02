Esquí de fons: Arriba el cap de setmana de la Festa del Nòrdic

Cartell de la 6a Festa del Nòrdic (FAE)

La cota 2000 de Naturland acull aquest cap de setmana la 6a edició de la Festa del Nòrdic. Seran dos dies de curses en diferents distàncies i disciplines. Aquest dissabte hi haurà skicross i biatló en categories des dels U12 als U20. La sortida del primer corredor en skicross serà a les 9:00h, mentre que la primera sèrie de corredors en biatló començarà la prova a les 11:30h. El lliurament de premis està programat per a les 14:00h.

Pel que fa al diumenge, la jornada estarà dedicada a la marxa nòrdica. Hi haurà dues distàncies a la Marxa Andorra Fons, de 10 i 5km. Hi haurà premis per classificació de cursa a partir dels U18 a la prova de 10km, i a partir de U16 a la de 5km.

Els horaris del diumenge són els següents: a les 10:00h, sortida dels 5km; a les 10:15h, sortida de la distància de 10km; a les 13:30h està previst el lliurament de premis i així, a les 14:00h, el dinar popular per als participants.