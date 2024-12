Espot visita l’FPNSM i lliura un aparell d’ultrasons per als tractaments de fisioteràpia

Les autoritats del Govern visitant la fundació (FPNSM)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha entregat un aparell d’ultrasons, per als tractaments de fisioteràpia, com a regal de Nadal, durant la visita que ha efectuat aquest divendres al matí a les instal·lacions de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). Espot, juntament amb la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, han estat rebuts per la presidenta del Patronat de la Fundació, Maria Pilar Díez, i la directora general de l’entitat, Celine Mandicó. Posteriorment, han realitzat un recorregut per les instal·lacions de l’entitat acompanyats per la directora de l’Àrea de l’Atenció a l’Adult i l’Envelliment, Anna Jiménez.

La directora general de l’entitat ha expressat la il·lusió amb la qual els nois i noies del servei Ocupacional Xeridell preparen aquesta visita. Enguany, un dels grups ha preparat una ronda de preguntes al cap de Govern i als ministres per a poder-los conèixer millor, i ha servit també per a poder explicar el dia a dia de les persones ateses al servei.

Pel que fa al regal de Nadal, es tracta d’un aparell d’ultrasons “destinat a la teràpia a nivell fisioterapèutic”, ha expressat Mandicó, qui ha afegit que aparells com aquest serveixen per a poder ajudar que “les persones que tenen dificultats, sobretot, motrius, puguin tenir una millor qualitat de vida”.

De fet, aquest aparell actua enviant ones de so que penetren en els teixits interns, generant calor i augmentat el flux sanguini en aquella zona. Tal com ha explicat un dels fisioterapeutes de l’entitat durant la demostració que ha efectuat, l’ús d’aquest aparell té un efecte antiinflamatori, i l’utilitzen principalment per al tractament del dolor i hematomes.

Per la seva banda, la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha assegurat que des de Govern donen molt suport “tant a les persones que treballen a la Fundació, com als seus usuaris i a les seves famílies”. Marín, a més, ha recordat que des de l’Executiu ofereixen un suport i un treball molt transversal des de diferents ministeris com el d’Educació, el d’Afers Socials o el de Presidència.

Durant la visita, el grup jove de Xeridell també ha obsequiat els membres de l’Executiu amb uns arbres de Nadal elaborats per ells mateixos, de forma artesanal.