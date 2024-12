Dues detencions per possessió de droga i una per alcohol al volant

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

Aquesta setmana, la Policia ha detingut dues persones com a presumptes autores de delictes contra la salut pública. En el primer cas, es tracta d’un turista de 18 anys que va ser arrestat dijous al matí quan accedia al país per la frontera franco-andorrana amb una pastilla d’èxtasi. El segon detingut és un home de 33 anys a qui s’ha controlat la matinada d’aquest divendres, a Encamp, quan els agents l’han vist conduir de manera erràtica per la CG-2.

L’individu arrestat pels agents del servei de l’ordre es trobava en possessió d’una pastilla i mitja d’èxtasi i, a més, ha donat positiu en drogues al volant. Per conduir sota els efectes d’estupefaents, també se l’acusa d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.





Detingut per positiu en alcoholèmia

Finalment, un conductor de 31 anys va ser detingut la matinada de dimecres a Canillo amb una taxa d’alcoholèmia de 2,50. La Policia el va aturar a Bordes d’Envalira després de veure’l conduir en sentit ascendent per la CG2 envaint el carril contrari.