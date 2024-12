Un sistema digital permetrà el seguiment mèdic en remot de pacients a zones rurals

Representants de les diferents entitats que participen al pilot de seguiment de presa de medicació a l’Alt Pirineu. Foto: Cedida

Personal investigador del centre de recerca i2CAT, en col·laboració amb el Group Saltó, crearà un sistema digital de telemedicina per a facilitar el seguiment de la presa de medicació de pacients crònics que habiten en zones rurals de l’Alt Pirineu. Es tracta d’un projecte pilot, desenvolupat en el marc del projecte europeu Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT), en col·laboració amb la iniciativa Àrees Digitals, i el finançament del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

El pilot està orientat a la detecció d’anomalies en la presa de medicació de pacients crònics que no tenen suport familiar o extern, per a evitar una descompensació dels seus problemes de salut mentre es garanteix que continuïn vivint als seus domicilis amb la màxima autonomia possible. Per això, es crearà un sistema digital basat en l’ús combinat de tecnologies digitals avançades, en concret, de la 5G, la intel·ligència artificial (IA) i la Internet de les Coses (IoT).

Aquest sistema permetrà el monitoratge remot dels pacients, incloent-hi la detecció d’irregularitats en l’adherència al tractament, signes vitals combinats, o bé canvis anòmals en la parla que puguin alertar els serveis sanitaris per a una prompta intervenció. El sistema incorporarà també solucions per a reduir el malbaratament de medicaments.





Equip intel·ligent al domicili

En l’àmbit tècnic, el sistema consisteix en un equip intel·ligent instal·lat en el domicili dels pacients. Aquest conjunt està integrat per un dispositiu MAIA, que permet programar avisos a la persona per a la presa pautada de medicaments, a més d’un pastiller digital Circutrack, dotat de connectivitat avançada 5G. El personal investigador farà servir tecnologia d’IA per a tractar les dades recollides pel dispositiu MAIA i detectar les irregularitats en l’adherència al tractament d’aquestes persones. Alhora, el pilot contempla la implementació d’un Sistema Personalitzat de Dosificació de medicaments que permetrà al personal sanitari comprovar que els pacients han fet una recollida òptima a la farmàcia de la seva medicació. Tota la informació obtinguda estarà disponible en una aplicació web desenvolupada per professionals del Group Saltó per a poder fer el seguiment personalitzat de cada pacient.

Està previst que la solució tecnològica es desenvolupi entre els mesos de gener i maig de 2025. Entre maig i juny es durà a terme el testatge del sistema amb pacients reals en col·laboració amb les àrees bàsiques de salut de la Seu d’Urgell i de l’Alt Urgell Sud. Aquestes dues àrees comprenen una població de més de 20.000 habitants i representen un 30% de la població total de tota la regió. En l’execució del pilot, també hi participarà personal treballador social de la Xarxa Òmnia i representants de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell.





Pilots per a abordar reptes de mobilitat intel·ligent i la protecció ambiental

El centre de recerca i2CAT també té previst treballar durant el 2025 en altres dos pilots en zones rurals de l’Alt Pirineu i la conca del riu Ter, basats en l’ús de tecnologies digitals avançades per tal de donar resposta a reptes i necessitats reals de les persones que hi habiten.

El primer pilot estarà orientat a millorar la mobilitat intel·ligent a la Vall de Boí, d’una banda, amb el monitoratge de les carreteres i camins rurals i, de l’altra, amb la detecció en temps real de la disponibilitat de places d’aparcament a la via pública per a descongestionar les zones més turístiques. Per al monitoratge de vies, el personal investigador d’i2CAT desenvoluparà una solució basada en sistemes de visió per computador i instal·larà sistemes basats en IoT, que es comunicaran amb satèl·lits per a l’anàlisi freqüent de l’estat de les carreteres rurals del municipi. Pel que fa al monitoratge de places d’aparcament en entorns rurals, i2CAT treballarà en col·laboració amb l’empresa emergent Flash Park per a desenvolupar un sistema de monitoratge en temps real que permeti prendre decisions informades sobre l’ocupació de places d’aparcament. El pilot compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Vall de Boí.

El segon pilot buscarà millorar el control d’afluència de persones en diverses platges fluvials de la conca del riu Ter per a poder prendre decisions en cas que es vegi superada la capacitat de càrrega d’aquests espais i, d’aquesta manera, evitar danys al medi ambient. Per això, el personal investigador d’i2CAT farà servir tecnologies de sensorització i connectivitat, basades en IoT i 5G, a més del tractament d’imatges amb intel·ligència artificial per a la recollida d’informació, que es farà arribar al cos d’agents rurals perquè puguin optimitzar la gestió d’aquests espais naturals. El pilot compta amb la col·laboració del Consorci del Ter i l’empresa Anigami.

Aquests dos pilots s’emmarquen també dins el projecte DIH4CAT i compten amb la col·laboració de les Àrees Digitals, una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya, amb el suport de la Mobile World Capital Barcelona i i2CAT.





Sobre el centre de recerca i2CAT

i2CAT és un centre de recerca tecnològica que lidera activitats d’R+D+I en tecnologies digitals avançades i la seva arquitectura, aplicacions i serveis. i2CAT compta amb un recorregut de més de vint anys dedicats a impulsar la societat digital del futur a través del coneixement generat en el desenvolupament de projectes i activitats en els àmbits de la 5G/6G, IoT, tecnologies immersives i interactives, ciberseguretat, blockchain, intel·ligència artificial, comunicacions espacials i tecnologies de la societat digital. El centre col·labora amb empreses, administracions públiques, institucions acadèmiques i usuaris per a contribuir a la definició i vertebració d’un sistema universal d’innovació digital. La Fundació i2CAT és un centre CERCA i està acreditat pel segell TECNIO.