El Col·legi d’Advocats d’Andorra celebra el seu patró

Seu del Col·legi d’Advocats d’Andorra (CADA)

El Col·legi d’Advocats d’Andorra celebrarà la festivitat del seu patró Sant Raimon de Penyafort. Ho farà aquest proper divendres, 4 d’octubre, durant tota la jornada. Per a l’efemèride s’han programat diversos actes, des d’una missa, la celebració de la toga, una conferència i un sopar amb ball. L’escenari serà l’auditori del Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

El programa

10:30 hores. Missa a l’església Parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella.

11:30 hores. Cerimònia de la toga amb els següents actes:

Conferència sobre Intel·ligència Artificial i Dret, a càrrec de Carme Setó Olivé, advocada i experta en protecció de dades i en la planificació, coordinació i execució d’operacions multidisciplinàries, tant en empreses públiques com privades d’àmbit nacional i internacionals i, d’Eduardo López Román, advocat especialitzat en dret digital, consultor en protecció de dades, ciberseguretat i compliance.

Tot seguit s’obrirà la cerimònia, a càrrec de la secretària de l’entitat i on hi haurà la promesa o jurament del compromís ètic i professional per part dels nous advocats. Continuarà el discurs en nom dels nous lletrats.

Seguirà el reconeixement als advocats amb 25 anys d’exercici, per a continuar amb les intervencions, primer en nom dels lletrats que han complert 25 anys en la professió, i després, per part de la degana del Col·legi d’Advocats d’Andorra.

En finalitzar l’acte se servirà un aperitiu i es donarà pas al sopar (20:30 hores) i al posterior ball de fi de festa.