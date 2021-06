Espot i Riba responen en directe les preguntes de la ciutadania sobre l’Acord d’associació amb la UE

El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, han donat resposta aquest dilluns a noves preguntes de la ciutadania en relació a un dels principals eixos programàtics del Govern: l’Acord d’associació amb la Unió Europea.

Els detalls de la negociació s’han pogut explicar a través d’un programa especial emès en directe per Radio Televisió d’Andorra des de l’era de Casa Masover, a la Cortinada. Un edifici que forma part del patrimoni de Casa Rossell, una família que va comptar amb membres destacats en la vida social i política del país, amb una menció especial a Antoni Fiter i Rossell, autor al 1748 del Manual Digest. En una època més contemporània, aquest espai ha rebut, en la seva funció de centre de divulgació sobre els valors paisatgístics i naturals d’Andorra, un nombre molt significatiu d’escolars.

El nou exercici de transparència segueix el fil iniciat entre els mesos de setembre i octubre del 2019 quan es van dur a terme una sèrie de reunions públiques per informar a la ciutadania sobre els detalls de les negociacions de l’Acord d’associació amb la Unió Europea. Les trobades, que es van fer a totes les parròquies i a Barcelona i a Tolosa de Llenguadoc, també van ser un bon punt de partida per conèixer la percepció de les ciutadanes i els ciutadans i les seves inquietuds respecte a aquest acord. Malauradament, la irrupció de la pandèmia de la COVID-19 va frenar en sec aquestes reunions i la conseqüent interacció per conèixer més a fons l’opinió sobre l’encaix d’Andorra a la UE.

Encara amb restriccions per combatre possibles contagis de la COVID-19, i seguint la iniciatives impulsades durant el 2020, aquesta nova reunió pública s’ha previst en format telemàtic i permet reprendre els preceptes de transparència i informació acordats l’any passat en la signatura de l’Acord Polític.

Per tal d’estructurar el programa i aportar més claredat a les respostes, s’han agrupat les preguntes en 7 blocs: objectius, avantatges i reptes (1), impacte internacional (2), lliure circulació de persones (3), lliure circulació de mercaderies (4), fiscalitat (5), lliure circulació de serveis (6), i seguiment de la negociació i referèndum (7).

En cadascun d’aquest blocs, Espot i Riba han respost els elements més rellevants a nivell d’interès general acostant els avantatges que suposa poder assolir un Acord d’associació amb la Unió Europea així com els reptes que ha d’aconseguir complir Andorra per poder mantenir les especificitats de país.

Per tal que el programa pugui arribar al màxim de gent possible, aquest quedarà accessible al web d’Andorra Difusió i durant les pròximes setmanes, la Secretaria d’Estat d’Afers Europeus publicarà al seu web una síntesi de totes les preguntes i respostes rebudes de manera que tant les persones que les han formulat com qualsevol altra persona interessada puguin consultar aquest document.