Gallardo, Pallarés i Filloy subratllen la importància de Liberals en l’acció de Govern

Els tres ministres de Liberals d’Andorra a l’Executiu han destacat la bona tasca que es fa des de les seves carteres al Govern de coalició. Jordi Gallardo, Judith Pallarés i Víctor Filloy han valorat, aquesta tarda en una roda de premsa conjunta, la primera meitat de la legislatura, de la qual en fan una lectura molt positiva tenint en compte que s’ha hagut de fer front a la pandèmia de Covid-19.

Precisament, Jordi Gallardo, ministre de Presidència, Economia i Empresa, ha subratllat “la importància de comptar amb un soci de Govern en el qual es pot confiar” en un context on s’han hagut de prendre mesures d’important calat polític i econòmic per respondre la crisi causada pel coronavirus. Aquest ha estat un dels aspectes en els quals comptar amb “un Govern de coalició sòlid ha sigut un valor afegit per al país”, ha assegurat Gallardo. Fruit d’aquesta solidesa, s’ha pogut reestructurar les carteres ministerials “des de la confiança entre els socis de la coalició” amb l’objectiu de reforçar l’acció de Govern pel que resta de legislatura.

Deixant de banda les mesures econòmiques i sanitàries aplicades durant l’últim any i mig, el titular d’Economia ha incidit en el fet que “l’acció política de Liberals es fa pensant en el futur del país, per això inclou projectes a llarg termini com ara la voluntat de declarar Andorra, el primer país Reserva de la Biosfera”. A més, ha remarcat que “aquest és un projecte propi de Liberals, que ha de potenciar el creixement econòmic sostenible”.

Gallardo també ha destacat altres iniciatives liberals que han vist la llum els últims mesos i que pretenen potenciar la diversificació econòmica. Una d’elles, és la Llei d’eSports que permetrà donar cobertura jurídica i legal a un sector amb un alt valor afegit. “La voluntat és ser una de les capitals europees dels esports electrònics”, ha precisat. Des del Ministeri encapçalat per Jordi Gallardo s’ha aconseguit reduir sensiblement els tràmits per crear una empresa passant de 240 a 98 dies en els últims mesos. A més, es continua impulsant un transport públic més assequible i sostenible.

La presència de Liberals d’Andorra a l’Executiu ha estat determinant per tramitar el Projecte de llei de Funció Pública, pendent d’entrada a tràmit al Consell General. Judith Pallarés, actual ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, ha capitanejat la reforma de la Funció Pública que es portarà a terme en els pròxims mesos. El tarannà dialogant de Pallarés ha estat essencial per aconseguir una bona relació entre l’Administració i els treballadors públics el que redundarà en “una millor atenció als ciutadans”.

El treball de Pallarés, que ara encapçala Afers Socials, Joventut i Igualtat, també s’ha centrat en la digitalització i simplificació de l’Administració el que la farà més àgil i eficient.

Un altre dels ministeris claus en aquest primer tram de legislatura ha estat el d’Afers Socials, Joventut i Habitatge, liderat fins fa unes setmanes per Víctor Filloy. Aquest ha estat imprescindible per acompanyar a les famílies andorranes en unes circumstàncies enormement difícils i que ha requerit l’esforç de totes les treballadores i treballadors socials. Filloy ha explicat que “el segon dia de pandèmia des del ministeri ja estàvem atenent a la gent gran”, mobilitzant tots els recursos disponibles.

Des d’aquesta cartera també s’han assentat les bases per donar resposta a la problemàtica de l’habitatge. Ha estat sota el comandament de Filloy que s’ha elaborat la Llei de l’Institut Nacional de l’Habitatge, “crearem l’estructura per solucionar el problema d’accés a l’habitatge en un futur proper”, ha assegurat.