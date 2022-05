ARI impulsa un repte internacional per trobar solucions tecnològiques que afrontin fenòmens meteorològics

Andorra Recerca + Innovació, en col·laboració amb el clúster PLANETech, de l’Institut d’Innovació d’Israel i Mountain Partnership, de les Nacions Unides, llança un repte únic per trobar solucions innovadores per afrontar fenòmens meteorològics extrems en zones de muntanya.

Es tracta de desenvolupar tecnologies que ajudin a preveure, gestionar i reduir l’impacte d’incendis forestals, inundacions, tempestes, temperatures extremes… fenòmens que es preveuen cada com amb més freqüència i amb més intensitat per acció del canvi climàtic, i que tenen greus conseqüències ambientals, econòmiques i socials.

El repte andorrà, que s’impulsa conjuntament amb PLANETech, el clúster d’innovació en tecnologies pel clima (Climtech) de l’Institut d’Innovació d’Israel, té l’objectiu de connectar innovadors locals i internacionals, per tal de aconseguir noves solucions a reptes derivats del canvi climàtic.

Durant la presentació del repte, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, ha manifestat que la iniciativa s’emmarca dins “les accions de l’estratègia d’innovació i emprenedoria per enfortir els mecanismes i processos d’aquest àmbit oberts al país, a l’hora que es potencia Andorra com a un living lab d’innovació internacional per treballar amb startups locals i de tot el món, i obtenir solucions a reptes locals i globals”.

El dirigent ha recordat que el projecte s’emmarca en l’aliança estratègica entre Andorrra Recerca +Innovació i l’Institut d’Innovació d’Israel, fruit de la línia oberta entre els dos països arran de la visita, el desembre de 2019, del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, a l’estat israelià.

La iniciativa esdevé una fórmula de connexió entre possibles desenvolupadors i usuaris tant del país com de més enllà de les fronteres andorranes. Els participants poden ser empreses emergents, innovadors en fases inicials de desenvolupament, tant de l’àmbit acadèmic com emprenedors establerts, així com companyies consolidades que tinguin tecnologies que puguin orientar cap a aquest àmbit d’aplicació.

Tal com ha afirmat aquest dilluns el director d’Andorra Recerca + Innovació, Marc Pons, del repte “sortiran projectes basats en noves tecnologies (Climtech) que permetin reduir els riscos i augmentar la resiliència davant de situacions meteorològiques extremes que es puguin donar tant a Andorra com a qualsevol altra zona muntanyosa”.

El període d’inscripcions s’obre aquest dilluns, 2 de maig, a les 11 h, a través de la web https://www.planetech.org/extreme-weather. Les empreses andorranes interessades en aquesta iniciativa hauran d’enviar un correu a livinglab@ari.ad i des d’Andorra Recerca + Innovació se les acompanyarà durant tot el procés.

El 23 de juny s’anunciaran tres finalistes, que tindran unes setmanes de formació per part dels experts de PLANETech i d’AR+I, per tal d’avaluar detalladament l’impacte de les propostes presentades. L’anunci del guanyador, que rebrà 50.000 dòlars per realitzar una prova pilot al Principat, serà el 20 de setembre, durant la Jornada PLANETech City.

El repte també s’impulsa de la mà de Mountain Partnership, de les Nacions Unides, una aliança de governs i entitats que treballen de manera coordinada per impulsar un desenvolupament més sostenible a zones de muntanya. Així, la iniciativa que es llança des d’Andorra s’emmarca en els esdeveniments programats per a l’any internacions de la sostenibilitat a les muntanyes, que impulsen les Nacions Unides.

PLANETech és una comunitat d’innovació que neix fruit de la sinergia entre l’Institut d’Innovació d’Israel i el Consensus Business Group, un fons d’inversió creat el 2003 al Regne Unit i que busca promoure el desenvolupament de projectes i startups que presenten serveis o productes útils en l’àmbit del canvi climàtic a llarg termini.