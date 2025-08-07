Espècies en perill d’extinció: Xanquer europeu

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
El xanquer europeu és una libèl·lula de mida gran, amb exemplars que poden arribar als 7 cm de longitud, i per això és l’espècie de la família Corduliidae més gran d’Europa. És una espècie relíctica que ha sobreviscut a les glaciacions, ja que la majoria del gènere Macromia viuen a zones tropicals. Les femelles són rares de veure ja que només apareixen als rius per a reproduir-se, mentre que els mascles poden estar patrullant moltes hores pels trams de riu on habiten. És una espècie declarada en perill d’extinció.
Hàbitat
- Habitualment es troba en zones amb un clima temperat, en rius amb aigües netes, oxigenades i de corrent moderat, llera ampla i assolellada i vegetació abundant a les riberes.
- Viu en zones d’altituds baixes, de menys de 500 m. El seu cicle de vida es troba dividit entre la larva, que habita al medi aquàtic i l’adult que ho fa en el terrestre.
- Tant la larva com l’adult són molt sensibles a les alteracions de medi on viuen, motiu pel qual es requereixen mesures per a garantir la conservació de les seves poblacions.
Distribució
- Rius en el àmbit dels Ports (Terra Alta) com són el riu Algars, Estrets, de les Valls i Canaletes.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.