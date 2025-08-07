Marxar de vacances per a preparar la jubilació?

Fer vacances pot ser una bona manera de començar a imaginar com serà la vida un cop arribada la jubilació. Planificar una escapada llarga, fora de temporada o a un ritme més tranquil, ajuda a simular el dia a dia que ens espera quan deixem de treballar. És també una oportunitat per a provar llocs on potser voldrem viure, comprovar si ens agrada la idea d’un poble petit, d’una ciutat mitjana o, fins i tot, d’un país diferent.
Aquestes vacances poden ser útils per a experimentar nous hàbits, reprendre aficions oblidades i escoltar el propi ritme, tot allunyant-se de les presses habituals. A més, compartir aquests dies amb la parella o amics també permet visualitzar com es vol conviure en aquesta nova etapa.
Evidentment, fer-ho requereix una mínima planificació financera, però pot donar molta informació pràctica: quin estil de vida ens agrada, quant gastem realment, com ens afecta estar més desvinculats del món laboral o quin entorn ens fa sentir millor.
En definitiva, unes vacances ben plantejades poden ser molt més que un descans: poden convertir-se en un assaig general de la jubilació i ajudar-nos a planificar-la de manera més realista i il·lusionant. Ens permeten posar a prova rutines, entorns i ritmes que podrien formar part del nostre futur, i fer ajustos a temps abans de fer el pas definitiu.
