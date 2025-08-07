Ho sabies? El drac blau, un petit mol·lusc que pot fer força mal

El drac blau, conegut científicament com a Glaucus atlanticus, és un tipus de nudibranqui, una classe de mol·lusc marí sense closca. Fa entre 3 i 5 centímetres de llargada i destaca per la seva forma única i els seus colors metàl·lics blaus, platejats i blancs. Té un cos allargat i unes extensions laterals semblants a ales o tentacles, que li donen aquest aspecte tan exòtic i el nom popular de “drac”.
Característiques del drac blau
- Coloració viva: La part superior del cos és blava, cosa que li serveix per a camuflar-se des de la superfície del mar, mentre que la part inferior és platejada, ajudant-lo a passar desapercebut des de sota.
- Flotació invertida: A diferència de molts animals marins, el drac blau flota cap per avall, aprofitant una petita bossa d’aire al seu cos.
- Alimentació: Es nodreix principalment de cnidaris verinosos, com la caravel·la portuguesa (Physalia physalis), un tipus de medusa flotant. El drac blau és capaç d’absorbir els nematocists (cèl·lules urticants) de les seves preses i emmagatzemar-los als seus propis tentacles, fent-se encara més perillós.
El drac blau viu en aigües càlides i temperades de diversos oceans, incloent-hi:
- L’oceà Atlàntic (tant al costat americà com europeu)
- L’oceà Índic
- El Pacífic, especialment a prop d’Austràlia i Sud-àfrica
També s’ha observat de forma ocasional al mar Mediterrani, tot i que no és comú. Tot i la seva mida petita i aparença inofensiva, el drac blau pot provocar picades doloroses si se’l manipula o es toca accidentalment. Com que acumula el verí de les seves preses, la seva picada pot causar cremades a la pell, dolor intens, inflamació i, en alguns casos, reaccions al·lèrgiques.
Per això, si te’n trobes un a la platja o a l’aigua, el millor és observar-lo des de la distància i no tocar-lo.