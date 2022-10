Espanya tallarà de nou el subministrament de llum a Andorra aquest dijous

Espanya tallarà aquest dijous un cop més el subministrament de llum a Andorra. Així ho ha avançat la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, a “Els Matins de la Nacional” de RTVA, on ha reconegut que aquesta situació arriba abans del que s’esperaven. Tot i que és el tercer tall en el que portem de mes, la ministra ha assegurat que no tindrà cap afectació a peu de carrer.

“Els dos primers, la ciutadania no els ha notat. FEDA ha llençat el seu pla de contingència, ens connectem a França i fem funcionar la nostra producció hidroelèctrica nacional justament també per a ajudar a compensar part dels costos i farem el mateix aquesta vegada”, explicava

Sílvia Calvó.

I és que la situació és d’emergència. La producció nacional encara és molt minsa i Andorra segueix sent massa dependent dels països veïns, que es del 80%. És per això que des del Govern es demana que els ciutadans s’estrenyin el cinturó davant un hivern que s’espera encara més dur.

La ministra ha defensat totes les mesures d’estalvi energètic i la capitalització de FEDA com l’única possibilitat d’assegurar la viabilitat de l’energètica. “Si no hi hagués hagut una bona gestió de FEDA, si no hi hagués hagut aquest 40% de garanties, si no tinguéssim la nostra central hidroelèctrica, si no estiguéssim pujant la producció nacional probablement ara tindríem una empresa totalment en fallida i un augment de les tarifes similar al que han hagut de fer a Espanya i a França”.

L’objectiu de l’increment de preus i les mesures al comerç no és cap altre que reduir el consum un 15% aquest mes d’octubre. I la ministra destaca la importància d’estalviar energia per a aquest hivern. “Des de finals d’estiu hem entaulat una sèrie d’accions que ens permetin estalviar un 15%. No vull donar lliçons i sé que el 15% és un objectiu una mica ambiciós”, ha conclòs.