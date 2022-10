El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes celebra el Dia Mundial de l’Alimentació amb activitats

Aquest diumenge, 16 d’octubre, se celebra el Dia Mundial de l’Alimentació. Per a commemorar-ho, el Col·legi de Dietistes i Nutricionistes d’Andorra (CDNA) ha programat tot un seguit d’activitats. El lema mundial triat aquest any 2022 per la FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació) és: “No deixar ningú enrere”.

Segons el CDNA, en una situació com l’actual d’un canvi climàtic preocupant, una pandèmia en curs, l’increment de preus, conflictes internacionals…, que estant afectant seriosament la seguretat alimentaria mundial es fa necessari construir un futur millor i més sostenible, on tots i arreu, tinguin accés regular al suficients aliment nutritius. I qualsevol acció, per petita que sigui, suma.

Les activitats programades

. TALLER D’HORT URBÀ: on s’ensenyarà i tots podran practicar, a plantar i cultivar un hort urbà. El taller tindrà lloc el dissabte 15 d’octubre, a les 11h, al Tot Natura, amb un preu d’entrada de 5 euros, que inclou un obsequi, un sorteig d’un kit d’hort urbà de fusta entre els assistents i una donació per a UNICEF que és destinarà a la compra de sobres d’aliments terapèutics.

. CONCURS DE RECEPTES DE CUINA D’APROFITAMENT: amb les restes de menjar o part d’aliments que habitualment no s’aprofiten, s’ha d’elaborar una recepta que serà gravada amb vídeo i enviada abans del 20/11/2022 a cdna_dietistes@andorra.ad

. CISTELLA DE LA COMPRA SANA I ECONÒMICA: s’ha creat una cistella de la compra sana i econòmica setmanal 30-40 euros / persona. Acompanyada de menús i propostes per a tots i que es podrà descarregar i compartir a través del perfil d’Instagram @cdna_2021 o a través del twitter @cdna_andorra

A més a més, CITY XERPA, a partir del divendres 14 d’octubre i tota la setmana següent, disposarà dins la seva app, de la cistella ECOSANA on de manera molt senzilla es podran seleccionar tots aquests aliments segons les preferències de cadascú i la portaran directament a les llars.

. VIDEO PROMOCIONAL DEL DIA MUNDIAL EN COL.LABORACIÓ AMB LA ROSA MARIA HERRADOR MONTOLIU: Rosa Maria Herrador Montoliu és una ballarina andorrana, directora, coreògrafa, formadora i assessora. Treballa amb diverses companyies europees. Ja es pot visualitzar i compartir des del perfil d’Instagram @cdna_2021