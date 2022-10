L’EFA reclama una major col·laboració publicoprivada en qüestions com l’energia o l’habitatge

L’Empresa Familiar Andorrana (EFA) creu que cal una major col·laboració publicoprivada en qüestions com l’energia o l’habitatge. D’aquesta manera, defensen que si aquesta cooperació hagués estat impulsada temps enrere avui en dia problemes com la dependència energètica de l’exterior o la manca de pisos on allotjar la mà d’obra que el país necessita no serien tan greus.

D’aquesta manera, el president de l’entitat, Daniel Armengol, ha manifestat en una trobada amb els mitjans de comunicació, que la qüestió de l’habitatge els preocupa molt, ja que estan tenint “moltes dificultats a tenir i retenir talent” i ha afegit que la “solució” que s’hauria d’aplicar està “inventada” en altres llocs i consistiria en una col·laboració publicoprivada a través de la qual, les administracions que són propietàries dels terrenys els posarien a l’abast d’inversors privats que bastirien els edificis per a poder oferir habitatge a preu garantit tot aconseguint una rendibilitat que no hauria de ser massa elevada però que, en canvi, sí que faria interessant el negoci.

Això, defensa, “ja es podria haver fet” i ha lamentat que, en canvi, aquí s’està procedint “al revés” i s’està veient com inversors de fora construeixen habitatge no per a posar-lo al mercat de lloguer sinó per a vendre’l i aconseguir un benefici a curt termini.

Mentre aquesta solució, que és a més llarg termini, no arriba, Armengol ha fet notar que el sector privat “se n’ha anat sortint” ja que per exemple les estacions o els hotels estan buscant allotjament per als seus treballadors. “El problema s’accentua quan es toca el moll de l’os que és la gent que viu al país”, ha afegit, i ha manifestat que si no hi ha inversió dels promotors del país en lloguer és per la política “intervencionista” de l’executiu que provoca una manca de seguretat jurídica. I des de la junta de l’EFA lamenten que el problema ja hagi esdevenint “estructural” i només s’apliquin “pegats” mentre la qüestió es va “enquistant”.

El president de l’EFA ha destacat que per a mantenir el personal, les empreses estan oferint habitatge o suplements salarials. I precisament sobre l’increment que aquests sous poden experimentar l’any vinent ha lamentat que no s’hagin impulsat convenis col·lectius. “La falta de voluntat política ha fet que no s’hagin propiciat els convenis col·lectius”, ha dit. En aquest sentit, ha defensat que “no tots els sectors es poden permetre la mateixa pujada salarial” i considera, per tant, que el “més intel·ligent” hagués estat impulsar convenis sectorials. Així, ha valorat que serà difícil que sindicats i patronal es posin d’acord i albira que el Govern tornarà a aprovar un decret que establirà l’increment dels salaris de forma homogènia, la qual cosa, ha lamentat, “no té sentit”.

Cost de l’energia

I si des de la junta de l’EFA es troba a faltar col·laboració publicoprivada en matèria d’habitatge, passa el mateix en la temàtica de l’energia. Així, consideren que si hagués hagut voluntat política hi hauria al país, ara com ara, infraestructures energètiques que farien que la dependència de l’exterior fos menor. En aquest sentit, tot i que entenen que les mesures anunciades aquest dimarts per l’executiu per a potenciar l’estalvi energètic “segurament” eren “necessàries”, afegeixen que troben “a faltar la col·laboració” entre privats i administracions i destaquen que s’han “perdut oportunitats de tenir infraestructures liderades per privats”.

Així, Armengol ha lamentat que no s’hagin fet els canvis legislatius que haguessin permès aquestes inversions i ha destacat que “el primer escull és la voluntat política”, així, tot i aclarir que estan “plenament d’acord” amb el sistema administratiu del país, el fet que hi hagi “vuit administracions” sovint és una trava especialment pel que fa a “temes de competències”.

D’aquesta manera, en el cas concret de l’energia ha manifestat que si bé, per una banda, el Govern va impulsar legislativament que es poguessin implantar parcs solars “cap comú” ho té regulat urbanísticament perquè això sigui possible. I aquesta manca de col·laboració entre administracions, lamenten, es plasma també en el fet que no s’impulsi una agència tributària única i que quan es fan reformes fiscals “únicament es discuteix” l’increment de la pressió fiscal però “no suplir les dobles deduccions”.

El secretari tècnic de l’EFA, Joan Tomàs, ha defensat, que en matèria d’energia l’estat “s’està debilitant”, ja que s’està “atenent les necessitats públiques de la població amb endeutament” i alerta que en la qüestió de l’habitatge pot acabar passant el mateix. En els dos casos ha defensat que hi ha d’haver una planificació i una major obertura i facilitat per a l’impuls de projectes privats.

Acord d’associació

Pel que fa a les negociacions per a l’acord d’associació amb la Unió Europea, el president ha manifestat que dins l’EFA hi ha “euroescèptics” i que, el que cal, és que hi hagi la informació necessària per a “trencar les pors” que aquestes persones puguin tenir. Així, ha afegit que hi ha a qui li agradaria més un acord comercial que polític i ha lamentat que hi hagi temes “poc treballats o dialogats”. En aquest sentit, ha reivindicat poder disposar de molta més informació.

Aeroport

Per últim, i sobre la qüestió de les infraestructures, des de la junta de l’EFA consideren que caldria que Andorra tingués una participació en els òrgans de govern de l’aeroport de la Seu, on es prenen les decisions i troben “estrany” que no sigui així. Defensen que és una infraestructura necessària que cal potenciar amb més destinacions i reclamen que sigui Schengen. Quant a una major participació econòmica perquè hi hagi més vols, i que s’ha plasmat en la demanda del Govern de més participació de les empreses, des de l’EFA s’ha recordat que van finançar els estudis “que han permès posar en marxa l’aeroport”.

I, sobre l’heliport, tot i qüestionar-se si la ubicació escollida és la més idònia, han manifestat que segurament contribuirà al fet que cada parròquia compti amb una helisuperfície.