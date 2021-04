Espanya obre la porta a dialogar amb Andorra una possible connexió ferroviària

La ministra d’Afers Exteriors espanyola, Arancha González Laya, obre la porta a debatre un projecte ferroviari que uneixi Andorra amb Espanya i França . En una entrevista a RTVA, també ha fet autocrítica, en reconèixer que potser de vegades no s’ha pensat en com les decisions que s’han pres durant la pandèmia respecte de la mobilitat podien afectar els països de l’entorn.

Espanya es mostra oberta a dialogar amb Andorra sobre una possible connexió ferroviària. La ministra d’Afers Exteriors espanyola considera, però, que és un debat que s’ha de desenvolupar, en primer terme, entre la ciutadania i les institucions del Principat, que han de decidir per quines infraestructures aposten per desenclavar el país. En aquest sentit, ha assegurat que “sempre serem molt receptius a qualsevol proposta que Andorra vulgui posar damunt la taula”.

González Laya creu que durant la crisi sanitària s’ha pecat de no entendre com afectarien als països veïns les mesures preses. Un aspecte que diu que es va aprendre durant la primera onada i que ara en la tercera han intentat pal·liar, pensant en un país enclavat com Andorra. “Des del govern d’Espanya hem sigut molt sensibles i hem parlat en tot moment amb les autoritats d’Andorra per garantir la mobilitat”.

Amb tot, ha remarcat que s’ha intentat fer d’una manera “segura i fluida”, amb l’objectiu de “protegir els nostres ciutadans encara que això a vegades requereixi mesures limitatives”.

La ministra espanyola confia que el certificat digital Covid sigui una realitat aviat per poder restablir la mobilitat de manera ordenada i segura.