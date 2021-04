Nova reedició de 300 exemplars dels llibres “Veus d’Andorra”

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la titular de Cultura i Esports, Sílvia Riva, la reedició dels llibres “Veus d’Andorra 1” i “Veus d’Andorra 2”. Es tracta de llibres de treball que serveixen com a material pedagògic d’aprenentatge de la llengua catalana.

L’any 2009 es va publicar “Veus d’Andorra 1,” el 2011 el “Veus d’Andorra 2”, i el 2014 el “Veus d’Andorra 3”. Les tres publicacions han esdevingut una eina necessària per als aprenents de català dels nivells A1+, A2+ i B1 pel seu elevat contingut didàctic i basat en l’ensenyament per tasques. Es tracta de tres volums que són resultat de l’adaptació andorrana del material que l’editorials publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA) distribueix als alumnes de català per a adults i segona ensenyança i nivells superiors.

Així, el passat mes de gener es va exhaurir l’estoc de què disposava el Servei de Política Lingüística dels llibres de l’alumne i exercicis del Veus d’Andorra 1 i 2. D’aquesta manera i per garantir la demanda que caldrà afrontar al setembre, el ministeri considera imprescindible imprimir-ne 300 exemplars més. Per aquest motiu, s’adjudica a l’empresa que té la propietat intel·lectual dels materials originals (PAMSA) la reedició del material amb un import total de 13.830 euros.