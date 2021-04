S’adjudiquen obres de millora a la CS-131 de la Peguera i a la CS-240 de Montaup

El Govern ha aprovat, a proposta del ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, l’adjudicació de diverses obres de millora a la xarxa viària del país. En concret, a la CS-131, a la Peguera, a la parròquia de Sant Julià de Lòria i a la CS-240, a Montaup, a la parròquia de Canillo.

En primera instància, el Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació de la fase 3 de les actuacions de manteniment de la CS-131 a la Peguera, que ha recaigut sobre l’empresa PROGEC per un import de 106.098,81 euros.

Els treballs consisteixen en la reparació de la plataforma en el punt quilomètric 3+300 de la carretera secundària 131 de La Peguera, a Sant Julià de Lòria, a causa de un enfonsament localitzat i que comporta un risc per la circulació del trànsit rodat. Es preveu enderrocar el ferm existent, rebaixar la plataforma per poder modificar el perfil transversal conduint les aigües a una nova cuneta marge dret de la calçada en sentit pujada. Per finalitzar, també està previst reparar la barrera de seguretat tipus biona i col·locar-la a l’alçada correcta.

Finalment, el Govern també ha aprovat l’adjudicació de les actuacions de millora, en fase 7 i part 1, a la CS-240 a Montaup, que ha recaigut sobre l’empresa SIMCO per un import de 183.313,79 euros.

La situació del tram objecte del projecte es troba entre el punt quilomètric 7+000 i 7+600 de la Carretera Secundària de Montaup. L’objectiu és millorar tot el sistema de drenatges, tant de pous com de cunetes, a més de substituir barrera de seguretat que actualment es troba en mal estat i la construcció de trams de peu de mur de maçoneria per adaptar-se al nou traçat definit.