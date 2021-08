Escaldes presenta “De ruta amb ruc”, l’activitat que permet conèixer la Vall del Madriu

La Vall del Madriu va ser declarada l’any 2004 Patrimoni Mundial en la categoria de paisatge cultural. Un indret que s’ha anat forjant al llarg del temps gràcies a l’harmonia entre la natura i l’home.

Per això, el Departament de Turisme proposa la nova activitat, “De ruta amb ruc”, que neix amb la voluntat de fer conèixer la Vall del Madriu, en especial les bordes de Ramió, un indret amb una diversitat de paisatges, paret de pedra seca, bordes cabanes i ramats.

Els animals caminaran al costat teu, acompanyant-te i guiant-te per la Vall del Madriu. D’aquesta manera no només podràs descobrir el bell patrimoni, sinó que també aprendràs molt sobre el comportament i el cuidat d’aquests animals.

Per a participar no cal que tenir experiència, però si és important conèixer el maneig dels animals. Per això abans de començar el recorregut, els professionals faran una petita introducció al maneig dels animals.

Pots reservar plaça trucant a l’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany al 890 881 o bé enviant un correu a l’adreça oficinadeturisme@e-e.ad