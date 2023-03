Escaldes: Llum verda a l’inici dels treballs dels futurs pisos a preu assequible de l’avinguda del Pessebre

Consell de Comú a Escaldes-Engordany (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany ha aprovat, en la sessió de comú d’aquesta tarda de dilluns, l’adjudicació dels treballs d’excavació i construcció d’un aparcament soterrat més la planta baixa a l’avinguda del Pessebre 60, per un import de 2.087.500 euros.

L’empresa encarregada de dur a terme l’obra serà Treballs Públics Unitas, SAU. Una obra que s’allargarà durant set mesos des de la seva posada en marxa. Això suposa la primera pedra dels pisos a preu assequible que s’alçaran en aquesta parcel·la.

També en la sessió d’aquesta tarda, el Comú ha aprovat de manera definitiva la modificació del POUP encaminada a ampliar la zona verda del Clot d’Emprivat. Això es fa després de rebre l’informe favorable de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) als canvis introduïts per la corporació. Amb aquesta modificació, a partir d’ara, l’espai d’ús públic al Clot d’Emprivat passarà del 15% actual a ser d’entre el 50% i el 64%.

Aquest espai es concentrarà a la zona del Prat del Roure per a així ampliar el pulmó verd de la parròquia. La mateixa modificació del POUP contempla que en cap cas les torres del Clot d’Emprivat puguin créixer en alçada.

La sessió de comú d’aquest dilluns ha estat marcada també per l’adjudicació dels treballs de rehabilitació del pont de la Tosca, el pont dels Escalls i el pont d’Engordany, declarats béns d’interès cultural.

El Comú, “sensible a la conservació, protecció i difusió del patrimoni cultural de la parròquia, ja fa mesos que treballa en el projecte sobre els tres ponts esmentats. Tot sorgeix de la voluntat del Comú de posar en valor aquests monuments i forma part del projecte Caldes, impulsat a finals del 2020″, indiquen fonts comunals.

Al juliol del 2021, el Comú ja va fer un concurs públic per a la restauració dels tres ponts, que va quedar desert. Els treballs es van encarregar finalment a l’arquitecte especialitzat en patrimoni cultural Pierre Cadot, que ha elaborat la diagnosi de l’estat i les recomanacions per a la restauració dels monuments. El document elaborat per Cadot aconsella desenvolupar treballs de reforma de la calçada propera als monuments per a fer-los més accessibles a les persones amb mobilitat reduïda i millorar-ne la seguretat. Aquests treballs aniran acompanyats d’un projecte d’il·luminació que ajudi a visibilitzar, encara més, l’arquitectura de cada monument i d’enjardinament.

El projecte de restauració del Pont de la Tosca, el Pont d’Engordany i el Pont dels Escalls té un cost de 488.560,09 euros, partida econòmica que assumiran a parts iguals el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany, gràcies a l’acord assolit amb el Govern. Els treballs s’han adjudicat a la Société Gersoise de Restauration de Patrimoine en el consell de comú celebrat aquest dilluns. L’empresa està especialitzada en obres de restauració de monuments històrics.





Liquidació pressupostària

L’estat de les arques comunals també ha tingut el seu paper dins la sessió de comú d’aquesta tarda. En aquest sentit, el Comú d’Escaldes-Engordany tanca l’exercici 2022 amb un superàvit de més de 6 milions d’euros. Un superàvit que ve donat per uns ingressos de 35 milions d’euros i unes despeses de 29 milions d’euros.

En el capítol d’ingressos cal ressaltar que bona part dels 35 milions d’euros s’han assolit a través dels impostos sobre la construcció que s’han apujat un 337,3% fent que el Comú hagi ingressat per aquest concepte 5,4 milions d’euros.

La cessió obligatòria de terrenys ha comportat que s’hagin rebut 1,8 milions d’euros. D’aquí la importància, segons el cònsol menor, Quim Dolsa, de no haver rebaixat el 15% de la cessió obligatòria de terreny. Quant a les despeses liquidades, xifrades en 29 milions d’euros, Quim Dolsa ha volgut ressaltar els 14 milions d’euros en inversions compromeses.

Per altra banda, el Comú d’Escaldes-Engordany ha tancat l’exercici del 2022 amb un endeutament de 5,4 milions d’euros (el 2021 es va tancar amb un endeutament de 8,3 milions d’euros) situant la ràtio d’endeutament en el 19% del seu llindar màxim. Això converteix el Comú d’Escaldes-Engordany en la corporació comunal amb la ràtio d’endeutament més baixa d’Andorra.