Concòrdia aposta per confiar en el talent nacional per a créixer “de dins cap a fora”

Cerni Escalé davant de la seu de Concòrdia (Concòrdia)

El cap de llista de la candidatura nacional de Concòrdia, Cerni Escalé, ha manifestat que és necessari dur a terme esforços per a atraure emprenedors i emprenedores i confiar en el talent nacional per a “créixer de dins cap a fora” per a revertir la pèrdua de qualitat de vida que ha patit Andorra en els darrers dotze anys.

En aquest sentit, ha apuntat que la formació proposa la creació d’un viver d’empreses a Santa Coloma, concretament a la carretera general 1, per a concentrar els serveis en un punt específic i així impulsar la “captació del talent que hi ha dintre de les nostres fronteres”. “Hem de creure que el futur del país depèn de nosaltres”, ha asseverat. Escalé també ha posat de manifest la necessitat de canviar el model d’inversió estrangera que s’ha dut a terme fins al moment, “centrant-nos en la captació d’inversors” i no d’inversió.





Llistes territorials

Concòrdia + Desperta Laurèdia consideren l’acabament del vial de Sant Julià una prioritat

Concòrdia + Desperta Laurèdia consideren que l’acabament del vial de Sant Julià de Lòria és una prioritat per als pròxims quatre anys. Ho ha afirmat la número dos de la candidatura territorial, Maria Àngel Aché, qui ha indicat que la desviació és necessària per a la parròquia per a millorar la qualitat de vida dels lauredians, tant a escala mediambiental com de seguretat ciutadana. “Finalitzar la fase 2 del vial és una prioritat vital per a la parròquia i, fins al moment, el Govern no ha tingut ni la fermesa ni el compromís per a tirar-la endavant”, ha exposat.

Aché també ha recordat que en el pressupost del 2023 només s’hi destina una partida de 25.000 euros per a dur a terme un estudi viari. “La desviació ha de ser una urgència per a millorar la qualitat de vida i reordenar el poble per a veure la funcionalitat dels nostres carrers i, de retruc, també serà positiva per al desenvolupament econòmic de la parròquia”, ha apuntat.





Escaldes: Moratòria de 18 mesos a la inversió estrangera en immobles

Concòrdia proposa una moratòria de divuit mesos a la inversió estrangera en immobles i implantar un sistema de quotes d’adquisició, on els agents implicats (comuns, Govern i actors econòmics) decideixin quants i quina mena d’habitatges es poden comprar cada any. L’acció té la voluntat de repensar l’estratègia que s’ha seguit fins al moment per a marcar, amb prudència i seny, els passos a seguir. El cap de llista de candidatura territorial d’Escaldes-Engordany, Ramon Tena, ha comentat que és necessari “parar i reflexionar, per a veure què fem en endavant”.

Tena també ha posat de manifest l’aposta de la formació per a ampliar el percentatge de cessió obligatòria en el moment de dur a terme una nova construcció, la qual també fomentaria que es fes a través de béns immobles. D’aquesta manera, tal com ha afirmat, “s’incentivaria que en un mateix edifici hi pugui haver persones amb diferents ingressos”, un fet que “crearia comunitat”.





Concòrdia aposta per construir un centre cultural al pàrquing del Consell General

Concòrdia aposta per construir un centre cultural al pàrquing exterior del Consell General amb l’objectiu de dinamitzar el barri antic d’Andorra la Vella, des de l’església fins a quatre camins. Tal com ha manifestat el cap de llista de la candidatura territorial de la capital, Martí Alay, el projecte s’integra a l’espai natural de la zona i constaria d’un aparcament soterrat públic, una sala d’exposicions i un amfiteatre on els artistes i creadors “podrien desenvolupar les seves iniciatives i compartir experiències”. “Els artistes tindrien els serveis concentrats i podrien dedicar-se a crear”, ha afegit.

La infraestructura també comptaria amb un edifici amb dependències on rebre assessorament i treballar, així com espais per a acollir entitats. Alay també ha exposat que el projecte és fruit de les demandes del col·lectiu, qui considera que manca un espai de creació i professionalització al país. “L’art és futur i l’art es correlaciona amb la innovació. Un país que té projecció d’artistes, està demostrat que té molta innovació”, ha assenyalat.